Rimane purtroppo costante, in crescita, la curva del contagio in Campania: sono 1.376 i nuovi casi di Coronavirus che si sono registrati nelle ultime 24 ore (di cui 55 con sintomi e 1.321 asintomatici). Come si legge nell'ultimo bollettino diramato dall'Unità di Crisi regionale, i nuovi casi sono emersi dall'analisi di 14.256 tamponi: sale a 25.819 il numero dei contagiati dal Coronavirus in Campania dall'inizio della pandemia di Coronavirus, mentre i tamponi complessivamente analizzati sono 766.187. Nelle ultime 24 ore si registrano purtroppo anche altri due decessi: la quota delle persone morte per Covid in Campania sfonda quindi quota 500, precisamente 501. Infine, si registrano anche 199 guariti, che portano il totale a 8.453.

Ospedali pieni, in Campania stop ai ricoveri programmati

Problematica la situazione degli ospedali. Come si evince ancora dal bollettino dell'Unità di Crisi, i posti letto nei nosocomi regionali scarseggiano: su 904 posti in degenza ordinaria, 849 sono occupati, mentre per quanto riguarda le terapie intensive, sono occupati 78 posti su 113. Ecco perché, nelle scorse ore, la Regione Campania ha deciso di sospendere i ricoveri programmati negli ospedali proprio per riservare quanti più posti letto possibile all'emergenza Covid.

De Luca: "Su chiusura scuole abbiamo anticipato il Governo"

Nella serata di ieri, il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, è stato ospite, in collegamento di Fabio Fazio a "Che tempo che fa". Al conduttore, il presidente campano ha parlato dell'ordinanza (la numero 79) con la quale ha disposto la chiusura delle scuole: "Ci avevano segnalato la presenza di 800 persone contagiate tra personale scolastico e alunni – ha detto – di fronte a questa situazione cosa avrebbe dovuto fare la Regione? Girare la testa da un'altra parte? Mi pare che abbiamo preso una decisione equilibrata e necessaria e credo che tutti i genitori non possano che concordare. Non credo che ci sia un papà o una mamma che voglia mandare il figlio a scuola in una realtà dove ci sono 800 contagiati".