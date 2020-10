Nuovo record di positivi al Coronavirus in Italia. Stando ai dati riportati nel bollettino di oggi, sabato 31 ottobre, diffuso dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 31.758 contagi da Coronavirus in Italia (ieri ne erano 31.084), per un totale dall'inizio dell'emergenza sanitaria di 679.430 casi. I guariti sono 289.426 (+5.859, ieri ne erano +4.285), i morti sono 38.618 (si registra un incremento di +297 decessi nelle ultime 24 ore, ieri erano +199). I casi attualmente positivi sono 351.386. 17.966 (+972) sono i pazienti ricoverati in ospedale con sintomi, 1.843 (+97) quelli in terapia intensiva. Complessivamente i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono stati 215.886. La Regione con più casi positivi su base giornaliera è la Lombardia, seguita da Campania, Lazio e Veneto.

Sono 679.430 casi di Coronavirus in Italia. Qui la tabella con le cifre riportate dal ministero della Salute e i dati relativi agli incrementi relativi alle ultime 24 ore Regione per Regione:

Lombardia: +8.919

Piemonte: +2.887

Emilia-Romagna: +2.046

Veneto: +2.697

Campania: +3.669

Lazio: +2.289

Toscana: +2.540

Liguria: +1.068

Sicilia: +952

Puglia: +762

Marche: +502

Friuli Venezia Giulia: +726

Abruzzo: +450

Sardegna: +325

P.A. Trento: +390

Umbria: +483

P.A. Bolzano: +547

Calabria: +202

Valle d'Aosta: +104

Basilicata: +114

Molise: +81