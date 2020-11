In Italia superato il milione di casi covid. Sono 32.961 i nuovi contagi da Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia, (ieri erano stati 35.098 ), per un totale dall'inizio dell'emergenza sanitaria di 1.028.424 casi. Sono gli ultimi dati aggiornati dell'emergenza covid in Italia diffusi col bollettino di oggi, mercoledì 11 novembre, dal Ministero della Salute. I guariti dall'inizio della pandemia sono 372.113 (+9090, ieri +17734), i morti Covid invece sono 42.953 (si registra un incremento di 623 decessi nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 580 ). I casi attualmente positivi sono 613.358 . Di questi, 29.444 sono i pazienti ricoverati in ospedale con sintomi, 3.081 quelli in terapia intensiva. Complessivamente i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono stati 225.640. La Regione con più casi positivi su base giornaliera è la Lombardia con oltre 8.000 casi, seguita da Campania e Veneto con oltre 3.000 casi ciascuna.

In totale sono 1.028.424 i casi di Coronavirus in Italia. Di seguito la tabella con le cifre comunicate dal ministero della Salute e i dati relativi agli incrementi delle ultime 24 ore, Regione per Regione:

Lombardia: +8.180

Piemonte: +2.953

Campania: 3.166

Veneto: +3.082

Emilia-Romagna: +2.428

Lazio: +2.479

Toscana: +2.507

Liguria: +1.102

Sicilia: +1.487

Puglia: +1.332

Marche: +701

Umbria: +515

Abruzzo: +662

Friuli Venezia Giulia: +572

P.A. Bolzano: +386

Sardegna: +416

P.A. Trento: +253

Calabria: +376

Valle d'Aosta: +125

Basilicata: +168

Molise: +71