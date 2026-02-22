Attualità
Video thumbnail

Bloccati sulla neve sulla Maiella, interviene l’Aeronautica militare: salvati nella notte 4 escursionisti

Quattro escursionisti sono rimasti bloccati ieri durante una gita tra Monte Cavallo e Sella Acquaviva sulla neve, sul Blockhaus sulla Maiella. Complesse le operazioni di recupero, che hanno visto impegnata anche l’Aeronautica militare. Tutti sono stati salvati.
Il modo più veloce per leggere Fanpage.it? Sbloccalo su Google.
A cura di Ida Artiaco
0 CONDIVISIONI
Immagine

È una storia a lieto fine quella che arriva dall'Abruzzo dove la scorsa notte quattro escursionisti romani di 22 e 23 anni sono stati salvati al termine di una complessa operazione che ha visto anche l'intervento dell'Aeronautica militare. I quattro erano rimasti bloccati tra Monte Cavallo e Sella Acquaviva sulla neve, sul Blockhaus.

I quattro erano in movimento dal rifugio Pomilio verso il bivacco Fusco, dove avrebbero voluto trascorrere la notte ad alta quota e nel panorama innevato di questi giorni quando hanno dovuto fermarsi a causa della neve.

Ricevuta la richiesta di aiuto, è stata immediatamente attivata una prima squadra di tecnici del Soccorso Alpino abruzzese, partita a piedi per raggiungere il gruppo in un’area caratterizzata da innevamento e tratti esposti. In supporto è stata inviata una seconda squadra con medico del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, per garantire assistenza sanitaria avanzata direttamente sul posto.

Leggi anche
Bloccati durante escursione sulla Maiella, recuperati 4 escursionisti: il video dell'operazione

"Ma considerata la complessità dello scenario operativo e la necessità di un’evacuazione rapida, grazie al consolidato rapporto di collaborazione, il Soccorso Alpino e Speleologico abruzzese ha richiesto supporto al Rescue Coordination Center del Comando Operazioni Aerospaziali, il quale ha inviato a supporto sul posto un elicottero dell’85° Centro SAR del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare, decollato da Pratica di Mare", si legge in un comunicato del Soccorso alpino.

Intorno alle 22.30 di ieri l'operazione era conclusa: i quattro escursionisti sono stati raggiunti dalle squadre via terra e sono stati portati in salvo. Uno di loro presentava un principio di congelamento agli arti inferiori. Dopo la valutazione sanitaria e la stabilizzazione, si è proceduto all’evacuazione mediante elicottero, e al successivo trasferimento presso l’ospedale di Chieti per gli accertamenti e le cure del caso, ma nessuno di loro risulta essere in pericolo di vita.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Bimbo muore dopo il trapianto a Napoli, la mamma: "Chi ha sbagliato deve pagare"
"Sono stata con lui fino all'ultimo": il saluto della mamma a Domenico
Bimbo morto a Napoli, avvisi di garanzia e cellulari sequestrati al Monaldi. I medici: "Fatto il possibile"
L'amore di Napoli per Domenico, al Monaldi altarino con centinaia di biglietti: "Figlio di tutti noi"
"Stanno girando raccolte fondi che sono truffe"
Il piccolo Domenico è morto due mesi dopo il trapianto di cuore fallito al Monaldi di Napoli
Matteo Bassetti: "Errori di comunicazione inaccettabili. Donate gli organi"
Bimbo morto dopo il trapianto, perché per Domenico alla fine non è stato usato un cuore artificiale
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views