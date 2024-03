Blitz di Ultima Generazione agli Uffizi: attivisti attaccano volantini sulla ‘Primavera’ del Botticelli Gli ambientalisti di Ultima generazione hanno organizzato un nuovo blitz alla Galleria degli Uffizi di Firenze. Questa mattina un gruppo di cinque attivisti hanno attaccato dei volantini con immagini dell’alluvione di Campi Bisenzio, avvenuta lo scorso novembre, sul vetro protettivo della famosa Primavera del pittore Sandro Botticelli. Il ministro Sangiuliano: “Eco-vandali”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Nuovo blitz di Ultima generazione alla Galleria degli Uffizi di Firenze. Questa mattina un gruppo di cinque attivisti hanno attaccato dei volantini con immagini dell'alluvione di Campi Bisenzio, avvenuta lo scorso novembre, sul vetro protettivo della famosissima Primavera del pittore Sandro Botticelli e hanno srotolato lo striscione con la scritta ‘Fondo riparazione'.

"Nel 2023 a Campi Bisenzio il fango ha distrutto tutto, lasciando dietro di se più di due miliardi di euro di danni e sette morti . Il governo non ha ancora dato i soldi alle persone colpite. Parla di sicurezza, ma l'unica sicurezza che rispetta è quella del mercato. E punisce chi la chiede con una multa di 20.000 euro. – riportavano i volantini – Ultima generazione chiede che lo Stato si prende cura dei propri cittadini e cittadine con un FondoRiparazione di 20 miliardi per tutte le vittime delle catastrofi climatiche".

“Abbiamo deciso di tornare agli Uffizi e di mettere dei volantini sulla primavera del Botticelli, perché crediamo che in un mondo in cui c’è una crisi sociale e climatica in atto, l’arte debba rappresentare la realtà e quello che sta succedendo", ha detto uno degli attivisti. "Vogliamo andare avanti così in silenzio e nell’indifferenza? Noi vogliamo lanciare un appello perché ci sia un Primavera di fuoco, in cui le persone si rendono conto e si risvegliano davvero”

Un altro gruppo di attivisti, anch'esso composto da poche persone, è stato fermato prima. L'azione di protesta è durata pochi minuti e sono intervenuti i carabinieri della stazione di Firenze Uffizi. I cinque attivisti, che si sono spontaneamente allontanati dal museo, sono stati identificati e la loro posizione sarà riferita alla Procura della Repubblica per le valutazioni di competenza.

Il ministro della Cultura Sangiuliano: "Questi eco-vandali pagheranno di tasca loro"

"Questi eco-vandali pagheranno di tasca loro: oltre ad essere stati deferiti all'autorità giudiziaria, agli autori di questo ennesimo sfregio alla sacralità del nostro patrimonio culturale è stata comminata una sanzione pecuniaria per il pagamento del ripristino del decoro dell'opera e degli ambienti della Galleria degli Uffizi in cui è ospitata la ‘Primavera' del Botticelli, come prevede la normativa voluta da questo governo per contrastare gli pseudo-attivisti che fanno impropriamente dei nostri musei il proprio palcoscenico a disprezzo di chi li visita e di chi vi lavora", ha detto il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano.

"Grave, inoltre, che ciò sia avvenuto in una giornata di festa per la cultura italiana, quale è la domenica al museo, in cui molti cittadini visitano gratuitamente i musei e i siti archeologici italiani per godere delle bellezze che la nostra nazione ha ereditato dal proprio illustre passato", ha aggiunto.