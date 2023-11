Blitz anti-militarista a Firenze, bloccano e imbrattano un tram: “No al terrorismo” Alcuni giovani con il volto coperto hanno bloccato un tram a Firenze e lo hanno imbrattato con vernice spray. Il conducente è stato costretto a fermare la corsa e a far scendere i passeggeri. Non ci sono state rivendicazioni ma si sospettano gruppi dell’area dell’antagonismo sociale.

A cura di Eleonora Panseri

Foto di Welcome to Florence

Nella mattinata di domenica 12 novembre, intorno alle 9,40, un gruppo di giovani con il volto coperto e vestiti con tute bianche hanno bloccato un tram a Firenze, a pochi metri dalla fermata Redi.

Come riporta La Nazione, il conducente è stato costretto a fermare la marcia del mezzo quando se li è trovati di fronte sul binario. In pochi attimi i ragazzi hanno ricoperto la fiancata e il vetro anteriore del tram con della vernice spray rosa e la scritta "calma apparente" in nero. Sul vetro della cabina di guida era stato anche appeso un cartello con la scritta: "No terrorismo, dipingiamo". Subito dopo si sono allontanati senza lasciare traccia.

L'autista ha quindi dovuto fermare la corsa del mezzo perché anche il vetro della cabina di guida era stato completamente dipinto e non aveva più la visuale libera per permettere di proseguire in sicurezza. I testimoni hanno anche raccontato che l’aria a bordo era diventata irrespirabile a causa dei vapori della vernice. Per questo i passeggeri sono stati costretti a scendere e a prendere la corsa successiva che nel frattempo stava raggiungendo viale Redi.

Da Gest, Gestione servizi tramviari di Firenze, è arrivata la segnalazione alle forze dell’ordine, che già nel pomeriggio hanno acquisito le registrazioni delle telecamere. Resta da capire la matrice del gesto: non ci sono state rivendicazioni ma si sospettano gruppi dell'area dell'antagonismo sociale.

Al momento si ipotizzano i reati di danneggiamento, imbrattamento e interruzione di pubblico servizio. LaGest ha condannato fermamente l'episodio che "poteva mettere in serio pericolo la sicurezza dei passeggeri" e che ha portato al danneggiamento di un'intera vettura.

Ferma condanna anche da parte del sindaco di Firenze Dario Nardella: "Un gesto spregevole assolutamente da condannare", ha scritto il primo cittadino.

"Ci metteremo subito in moto con le nostre telecamere di sorveglianza per individuare i colpevoli. Non esiste tolleranza per azioni gravi come queste", ha aggiunto.