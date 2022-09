Bimbo va nel bagno dell’hotel e viene molestato da un turista 85enne: “Gli ha toccato le parti intime” Un bimbo di 9 anni è stato molestato da un turista 85enne in un albergo di Gabicce Mare. L’uomo avrebbe cercato di chiuderlo all’interno di un bagno della struttura.

A cura di Gabriella Mazzeo

Un bimbo di 9 anni sarebbe stato molestato da un turista 85enne nel bagno di un hotel di Gabicce Mare, nella provincia di Pesaro e Urbino. Il quotidiano Il Resto del Carlino ha raccolto la testimonianza della madre della piccola vittima.

"Tutto è avvenuto nella giornata di sabato 3 settembre intorno alle 21.30 – ha spiegato la donna -. Ogni anno partiamo dal Piemonte per raggiungere sempre lo stesso hotel di Gabicce e quest'anno mio figlio di 9 anni è andato in vacanza solo con i nonni. Nella serata di sabato scorso ha detto loro di dover andare in bagno ed è entrato da solo nella toilette. Ha accostato la porta dello stanzino del wc ma non l'ha chiusa. Dopo pochi secondi è entrato nel box un turista 85enne e lo ha palpeggiato".

Secondo quanto raccontato dalla giovane madre, l'uomo si è introdotto improvvisamente nel bagno e ha iniziato a toccare le parti intime del figlioletto. Il bambino ha riconosciuto il pericolo e ha rialzato in fretta i pantaloncini, scappando dalla porta lasciata aperta.

"Ha assestato una spallata all'orco ed è corso via, andando verso i nonni che erano nella hall – ha continuato la donna -. A loro ha raccontato cosa era accaduto e ha indicato l'anziano turista che era entrato nel bagno. L'unica prova che abbiamo è la ripresa di una telecamera che mostra anche l'antibagno. Nelle immagini si l'85enne entrare nella toilette".

L'uomo faceva parte di un gruppo di turisti svizzeri arrivati a Gabicce con una guida. Interrogato dal nonno della piccola vittima, ha negato tutto. La famiglia del bambino ha sporto denuncia ai carabinieri di Gabicce.

"I militari hanno preso le immagini delle telecamere dell'hotel e alcune testimonianze – ha spiegato ancora la madre del bimbo -. Altre due minori hanno raccontato di aver trovato questo 85enne nei bagni femminili e di esser fuggite. Per questo intendiamo procedere contro questo anziano: non possiamo fare finta di niente. Mio figlio ha reagito molto bene, ma non tutti i bimbi ne sono capaci. Altri, sopraffatti dalla paura, non sarebbero riusciti a scappare".

A difendere l'anziano sarà l'avvocato Matteo Mattioli. "Lui nega decisamente di aver toccato il bimbo. Ha solo detto di esser stato nel bagno nel medesimo momento in cui è entrato il piccolo. Si tratta di una persona con difficoltà a deambulare che non avrebbe potuto compiere uno scatto in avanti per inserirsi nei box dei wc e chiudersi dentro". Le forze dell'ordine hanno ascoltato anche la testimonianza della guida del gruppo di turisti.

Da sabato sera l'85enne e la moglie sono rimasti nella loro stanza e non hanno più fatto ritorno nella hall della struttura. L'albergo ha garantito una costante sorveglianza per evitare ulteriori contatti tra il bimbo e il turista.