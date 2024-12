Bimbo si perde a Catania alla vigilia di Natale, negoziante lo nota sotto la pioggia e chiama la polizia

video suggerito

A cura di Gabriella Mazzeo

Un bimbo di 10 anni di origine polacca si è smarrito nel pomeriggio della vigilia di Natale ed è stato ritrovato dalla polizia di Catania nella zona di piazza Stesicoro. La sua storia ha avuto fortunatamente un lieto fine dopo gli attimi di paura vissuti dalla comunità e dai familiari che hanno subito denunciato la scomparsa.

L'allarme agli agenti, che si sono subito messi in moto per ritrovare il bimbo, è stato dato dai genitori che hanno raccontato di aver perso il figlio nel centro cittadino. Il piccolo era fortunatamente stato individuato dopo alcune ore da un negoziante che lo aveva visto vagare in lacrime e infreddolito dalla pioggia.

L'uomo lo ha preso sotto la sua custodia per qualche ora, segnalando la sua presenza alle forze dell'ordine che in breve tempo lo hanno raggiunto, facendogli indossare subito un giubbotto della Polizia per scaldarlo.

Il minore è stato portato in Questura dove ha poi atteso i familiari. Negli uffici delle autorità, il bimbo ha potuto calmarsi e mangiare alcuni dolciumi fino all'arrivo dei genitori che lo hanno riabbracciato e rincuorato prima di riportarlo a casa.

Dopo aver salutato le forze dell'ordine, il bimbo è tornato a casa con la sua famiglia. La vicenda si è conclusa quindi con un lieto fine nonostante la paura dei genitori, che dopo la scomparsa hanno subito allertato le autorità. Il bimbo, dopo ore di angoscia e lunghi pianti, si è finalmente calmato anche grazie alle rassicurazioni del negoziante che lo ha trovato e al lavoro della polizia di Catania che lo ha subito ricondotto dalla famiglia.

Dopo un abbraccio e un lungo pianto di sollievo, la famiglia ha potuto fare ritorno a casa. I genitori del minore hanno ringraziato a lungo le forze dell'ordine e il negoziante che per primo lo ha trovato in strada, assicurandosi che il piccolo venisse preso in carico dalle autorità che lo hanno poi riportato dalla famiglia.