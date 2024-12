video suggerito

Bimbo resta schiacciato sotto una motoslitta della polizia, è grave: tragedia sfiorata sulle Dolomiti Il bambino ha riportato una frattura del bacino e lo schiacciamento dell’addome. Ora è nel ricoverato reparto di terapia intensiva dell’ospedale Santa Chiara di Trento. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Davide Falcioni

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un bambino di 7 anni è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Santa Chiara di Trento dopo essere rimasto incastrato sotto una motoslitta della polizia.

L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, lunedì 16 dicembre. Immediato l'intervento del soccorso piste: viste le condizioni del piccolo l'elisoccorso l'ha poi trasportato a Trento. Il bambino ha riportato una frattura del bacino e lo schiacciamento dell'addome.

Stando a quanto emerso il piccolo, che si trovava insieme ai genitori, sarebbe salito su una motoslitta della polizia per una foto che stava per scattare il papà. All'improvviso però il mezzo si è mosso, ribaltandosi, travolgendolo e trascinando il piccolo in un dirupo. La famiglia si trovava sulle piste della Tognola, a San Martino di Castrozza.

Leggi anche Scappa dai poliziotti e resta incastrato in un camino, per liberarsi chiede aiuto alla polizia

Sulla dinamica sono ancora in corso accertamenti. Il piccolo è residente in Veneto; andrà verificato, in particolare, se gli agenti in servizio sulle piste abbiano abbandonato la motoslitta lasciandola incustodita, in condizioni di scarsa sicurezza tali da causarne il ribaltamento e magari con la marcia "in folle".

I carabinieri della compagnia di Cavalese, coordinati dal comandante Daniele Di Vincenzo, stanno indagando su quanto successo e tenteranno di fare piena luce per arrivare alle eventuali responsabilità. Se sembra appurato che la famiglia del bimbo aveva deciso di fare una foto ricordo con il piccolo sopra la motoslitta della polizia, restano alcune domande. Il mezzo era incustodito a bordo pista? Come è stato possibile che si sia rovesciato? È possibile che il bimbo inavvertitamente abbia attivato la motoslitta?