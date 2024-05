video suggerito

Bimbo morto su nave da crociera, cambia l'accusa per la mamma: "Non è omicidio, è abbandono di minore" La madre del piccolo resta in carcere, come deciso dal Gip dopo l'udienza di convalida del fermo, ma per lei cambia l'imputazione da omicidio ad abbandono di minore. Rilasciate le colleghe, per loro non convalidato il fermo.

A cura di Antonio Palma

Il caso della morte del neonato trovato senza vita nella cabina della mamma su una nave da crociera, dove la donna lavorava come inserviente, non si configura come un omicidio ma come abbandono di minore. Lo ha stabilito il Gip di Grosseto dopo l’udienza di convalida del fermo della donna, Chan Jheansel Pia Salahid, 28enne filippina. Il giudice toscano ha confermato il fermo della donna, che resta in carcere, ma ha derubricato l'accusa contestata da omicidio ad abbandono di minore.

Cambia dunque il quadro accusatorio per la 28enne, che sin dal primo momento aveva affermato di non aver ucciso il piccolo volontariamente ma di averlo lasciato in cabina per lavorare a bordo. Per lei dunque si alleggerisce la posizione visto che si tratta di un reato meno grave anche se per ora resta in cella. Scagionate definitivamente invece le due colleghe e compagne di cabina sulla nave, che erano state fermate dopo di lei con la stessa accusa. Il Gip infatti non ha convalidato il fermo delle due donne che sono tornate subito in libertà.

La 28enne ha confermato nell’udienza di convalida del fermo, svolta con l’ausilio di un interprete, di aver dato alla luce il bambino il 17 maggio sulla nave da crociera Silver Whisper dove lavorava e di aver tenuto nascosta la gravidanza a tutti per paura di perdere il lavoro. Nei pochi giorni prima della tragedia, lo avrebbe allattato in cabina alla presenza delle colleghe che le avrebbero dato una mano quando lei era di turno. La donna ha rivelato di aver messo il bimbo in un armadietto del personale lasciando le antine aperte quando non c’era e di averlo trovato morto al suo ritorno.

"Avevo chiamato mio figlio Tyler" ha detto la donna durante un interrogatorio di oltre tre ore. Per gli investigatori il piccolo non avrebbe ricevuto le cure necessarie mentre la mamma sarebbe stata intenta a svolgere i turni di lavoro. Al momento non è chiara la causa di morte del piccolo. Una risposta certa arriverà solo dai risultati dell'autopsia sul corpicino del neonato che sarà condotta oggi dal medico legale incaricato dal pm. L'esame verrà eseguito all'obitorio dell'ospedale Misericordia di Grosseto, dove il corpicino del neonato è stato portato dopo l'arresto della madre domenica 19 maggio.