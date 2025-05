video suggerito

Bimbo ha troppa fretta di nascere, donna partorisce in strada davanti alla fermata del bus a Rimini La coppia di genitori si stava già recando all’ospedale di Rimini ma i tempi sono stati molto più rapidi del previsto. La signora, una 32enne, è andata in travaglio in strada e pochi minuti dopo ha partorito sul marciapiede davanti al marito e ad alcuni passanti. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La nascita di un figlio è un momento che ogni genitore ricorderà a lungo ma quello capitato a una coppia di riminesi ha qualcosa che sarà impossibile da dimenticare. Il loro piccolo infatti aveva troppa fretta di nascere ed è venuto al mondo letteralmente in strada davanti a una fermata dell’autobus a Rimini tra il via vai di auto e un'inevitabile folla di persone.

Il singolare episodio sabato mattina quando mentre la coppia si stava recando all'ospedale della cittadina costiera romagnola con tanto di valige proprio per il parto imminente. Come racconta il Resto del Carlino, la donna infatti aveva capito che stava arrivando il momento di mettere al mondo il piccolo che portava in grembo da nove mesi e col marito aveva preparato tutto e si era avviata verso l’ospedale.

I tempi però sono stati molto più rapidi del previsto. La signora, una 32enne, è andata in travaglio lungo via Roma e pochi minuti dopo ha partorito sul marciapiede davanti al marito e ad alcuni passanti che si sono fermati per prestare i primi soccorsi dopo essersi resi conto di quanto accadeva.

Tante le chiamate al numero unico di emergenza 112 da parte dei presenti che hanno fatto scattare l’allarme. Sul posto la centrale ha inviato subito un’ambulanza ma all’arrivo dei sanitari il bimbo era già venuto alla luce ed era in braccio al papà. I soccorsi quindi hanno preso in cura madre e figlio che erano ancora attaccati dal cordone ombelicale.

Neonato e mamma infine sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Infermi di Rimini dove sono stati ricoverati ma in buone condizioni e dove trascorreranno i prossimi giorni per il normale iter post parto.

Un episodio analogo pochi mesi fa nell’hinterland di Rimini dove una dona diede alla luce il bimbo in strada lungo la Marecchiese a Villa Verucchio. Anche in quel caso i genitori stavano correndo verso il reparto di Ginecologia dell’ospedale “Infermi” di Rimini, ma non avevano fatto in tempo a raggiungerlo.