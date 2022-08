Bimbo cade dalla bicicletta e si infilza l’addome con il manubrio: delicato intervento a Crotone Manubrio e freni sono rimasti incastrati nell’addome del piccolo: necessaria la collaborazione fra medici e vigili del fuoco per rimuoverli in sicurezza.

A cura di Beatrice Tominic

Brutta avventura per un bambino di origine campana che si trovava in vacanza in un villaggio turistico nella provincia di Crotone, in Calabria, con la sua famiglia. Il piccolo stava pedalando in sella alla sua bicicletta quando è finito a terra: a seguito della caduta, però, il manubrio e la manetta del freno della bici sono rimasti conficcati nell'addome del bambino che è stato immediatamente trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Crotone. I medici e gli infermieri della struttura visto il caso così delicato e complicato, si sono visti costretti a richiedere l'aiuto dei vigili del fuoco per tagliare ed estrarre i pezzi della bicicletta rimasti incastrati.

L'operazione

Non appena allertati, i pompieri del Comando provinciale sono arrivati nell'ospedale per prendere parte all'intervento ed aiutare i medici del pronto soccorso. Il manubrio, che fortunatamente non ha provocato danni gravi, si è conficcato nell'addome del bimbo accidentalmente: estrarlo è stata un'operazione delicata. I vigili del fuoco, sotto la supervisione del personale medico, prima hanno tagliato le parti della bici rimaste incastrate nel corpo del bimbo, per facilitarne la rimozione, poi sono riusciti ad estrarre manubrio e manetta del freno e collaborato con i medici per l'intera durata dell'intervento.

L'esito dell'operazione

Per il bambino e la sua famiglia la preoccupazione è stata tanta, ma fortunatamente l'intervento ha avuto esito positivo. I vigili del fuoco e tutto il personale medico sanitario ha espresso una profonda soddisfazione per la buona riuscita dell'operazione. Senza dubbio si è trattato di un intervento inusuale, ma i soccorritori concordano: il bimbo ha saputo dimostrare grande coraggio, nonostante la brutta avventura.