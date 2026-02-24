Attualità
Video thumbnail

Bimbi soli in casa tra rifiuti e feci per giorni, il video dell’orribile scoperta in Usa: “Mangiavano carne avariata”

La scoperta dopo una segnalazione dei vicini che ha portato la polizia nella casa dove i due piccoli erano stati lasciati a sé stessi dalla madre per giorni. “I rifiuti coprivano il pavimento, le feci erano spalmate anche lungo le pareti ad altezza di bambino: segno straziante di piccole manine lasciate senza guida” raccontano gli agenti.
Accedi a contenuti speciali, newsletter e podcast: gratis per 14 giorni.
A cura di Antonio Palma
0 CONDIVISIONI
Immagine

Due bambini piccoli sono stati lasciati da soli per giorni nella casa di famiglia ridotta a discarica di rifiuti, completamente ricoperti di escrementi e costretti a mangiare carne cruda e avariata. La terribile storia di abbandono scoperta quasi per caso dalla polizia di Flint, in Michigan, dopo la segnalazione di un vicino che temeva per la sorte dei piccoli non vedendo la madre da alcuni giorni.

Quando una pattuglia è entrata nell’abitazione, mercoledì scorso, si è trovata davanti una scena da incubo con immondizia ovunque ed escrementi umani anche sulle pareti come si vede dai video delle bodycam degli agenti. “I rifiuti coprivano il pavimento a tal punto che era difficile anche camminare. Da un rubinetto lasciato aperto scorreva acqua all'infinito che si riversava sul pavimento. Le feci erano spalmate anche lungo le pareti ad altezza di bambino: segno straziante di piccole manine lasciate senza guida, senza aiuto” ha dichiarato la polizia che ha rintracciato e arrestato la madre dei piccoli, una 35enne ora accusata di abuso su minori, abbandono di minori e false dichiarazioni.

La polizia ha affermato che la donna ha mentito durante l'interrogatorio ma che le indagini hanno accertato che aveva lasciato i due piccoli a casa per giorni senza che nessuno si occupasse di loro nemmeno per fare da mangiare.

Leggi anche
Usa, due bimbi lasciati soli in casa per giorni tra rifiuti e feci: arrestata la madre

La polizia ha spiegato che gli agenti hanno ricevuto una chiamata di emergenza da un vicino che richiedeva un controllo di sicurezza per minori in pericolo in un'abitazione. Gli agenti intervenuti hanno trovato due bambini con bisogni speciali che vivevano senza cibo in mezzo a spazzatura e feci.

“Non c'erano vestiti puliti. Niente cibo in cucina. Niente telefono, niente tablet, nessun modo per quei bambini di raggiungere il mondo esterno. Era una casa ridotta a condizioni di sopravvivenza. Un bambino è stato trovato mentre cercava di mangiare carne cruda e avariata ma non per sfida, ma perché aveva fame” hanno sottolineato gli agenti, rivelando: “L’altro era rannicchiato sul pavimento della camera da letto in cerca di conforto”.

“La loro madre, la persona che avrebbe dovuto essere la loro più feroce protettrice, l'unica voce destinata a calmare le loro paure e soddisfare i loro bisogni, è andata via lasciandoli da soli per giorni” scrivono gli investigatori, aggiungendo: “Ci sono casi che ti fanno arrabbiare. Ci sono casi che ti spezzano il cuore. Questo caso ha fatto entrambe le cose. Ma questa storia parla anche di speranza. Un vicino ha parlato. Gli agenti si sono rifiutati di accettare mezze risposte e le vite di questi bimbi sono cambiate per sempre”.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
Sanremo
2026
La conferenza stampa della prima serata: stasera ci saranno Can Yaman e Tiziano Ferro
Carlo Conti risponde a La Russa su Pucci: "Baudo chiedeva ai politici di stare fuori da Sanremo? Diceva cose ganze"
Can Yaman: "Se canto mi arrestano di nuovo in Turchia. Nessun caso droga, sono risultato negativo"
La richiesta di La Russa a Conti: vuole ancora Pucci a Sanremo
Meloni dopo le parole di Conti alla vigilia di Sanremo: "Notizie inventate, il FantaSanremo è un gioco"
Conti su Meloni: "Se vuole venire può comprare il biglietto. Obbligato su Pucci? Fantascienza"
Fiorello chiama Conti in diretta durante la conferenza di Sanremo 2026: "Fai il co-conduttore de La Pennicanza"
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views