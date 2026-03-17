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Bimba scrive lettera al nonno mai conosciuto, trovata in una bottiglia sulla spiaggia: “Mamma mi parla di te”

Una bimba ha affidato al mare una lettera per il nonno morto prima che lei nascesse. Il messaggio è stato trovato su una spiaggia di Manduria. “Sei volato in cielo per un tumore 12 anni fa. Volevo conoscerti, ma non ho potuto”, scrive la nipote.
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A cura di Eleonora Panseri
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La lettera inviata dalla bimba al nonno Marcello che non ha mai conosciuto (Foto Facebook Lorenzo Quagliarella)
La lettera inviata dalla bimba al nonno Marcello che non ha mai conosciuto (Foto Facebook Lorenzo Quagliarella)

Ci sono storie che scaldano il cuore, come quella di una bimba che ha affidato al mare un messaggio per il nonno mai conosciuto.

La lettera, inserita in una bottiglia, è stata trovata nei giorni scorsi sulla spiaggia della Salina dei Monaci, a San Pietro in Bevagna, frazione del comune di Manduria, in provincia di Taranto.

A fare la scoperta durante una passeggiata al mare è stata una docente di arte, Cinzia Miccoli. La donna ha raccolto la bottiglia e all'interno ha trovato un foglio a quadretti, rovinato dall’acqua, su cui sono state scritte a mano le parole che una bambina ha deciso di rivolgere al nonno, morto prima che lei nascesse.

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"Ciao nonno Marcello, anche se non ti ho mai conosciuto, la mamma mi racconta spesso di te, di quando aggiustavi le biciclette”, si legge nelle prime righe della lettera. "La metterò in una bottiglia e spero che arrivi da te, così la leggi", spiega la bimba.

La piccola scrive ancora: "La mamma ci dice anche che tu volevi i nipotini, ma purtroppo sei volato in cielo a causa di un tumore. Io volevo conoscerti, ma non ho potuto perché sono nata nel 2016 e tu sei morto nel 2014. Per due anni non ti ho potuto conoscere".

Al nonno la nipotina racconta anche di avere due fratelli che "a volte fanno i bravi e quasi sempre i cattivelli" e spiega di aver deciso di inviare la lettera in occasione del 12esimo anniversario della sua morte. "Spero che la leggerai, l'ho fatta con il cuore", aggiunge.

“È tutto molto magico, quasi un incantesimo – ha raccontato la donna che ha trovato la lettera al Corriere del Mezzogiorno –. Stringere tra le mani quel foglio pieno d’amore mi ha profondamente commossa”.

Non è chiaro da dove arrivi la bottiglia, né quando ha cominciato il suo lungo viaggio tra le onde, visto che la lettera non è datata. Quello che colpisce e commuove è la tenerezza con cui la bambina si rivolge al nonno con cui ha deciso di mantenere un legame speciale, pur non avendo mai avuto l'opportunità di trascorrere del tempo insieme a lui.

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