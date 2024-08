Bimba di 8 anni ricoverata per crisi respiratoria, dopo pochi giorni muore in ospedale: disposta l’autopsia

video suggerito

A cura di Eleonora Panseri

Aveva soltanto 8 anni la bimba deceduta pochi giorni fa, giovedì 22 agosto, mentre era ricoverata all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze a seguito di un problema respiratorio. La piccola viveva con i genitori e il fratello nel piccolo comune di Monsummano Terme, in provincia di Pistoia. Sul corpo della bambina è stata disposta ed eseguita l'autopsia.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, martedì 20 agosto la bimba ha avuto un problema respiratorio, poco prima che lei e la famiglia partissero per le vacanze. I genitori, appena accortisi che la piccola, che già soffriva di asma, respirava a fatica, hanno richiesto immediatamente l'intervento dei soccorsi.

Sul posto è immediatamente intervenuto il personale del 118 è, dopo aver stabilizzato la bambina e averla messa in sicurezza, i soccorritori l’hanno trasportata all’ospedale San Jacopo di Pistoia. Le condizioni della bimba sono tuttavia peggiorate ed è stato disposto un nuovo trasferimento all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze dove, poco dopo, la piccola è deceduta.

Come riportato dal quotidiano locale La Nazione, anche l'ospedale fiorentino ha confermato l’accaduto: "La piccola è arrivata l’altro ieri (mercoledì 21 ndr) al Meyer in condizioni disperate in seguito ad un verosimile attacco asmatico e nonostante gli sforzi dei nostri sanitari e l’immediato ricovero nel reparto di rianimazione, non c’è stato purtroppo niente da fare. E stato disposto il riscontro autoptico".

Il medico si è immediatamente occupato dell'esame sul corpo della bimba per permettere di restituire la salma alla famiglia per organizzare i funerali. Per le esequie non è stata ancora fissata una data. Intanto, la piccola è stata esposta nelle cappelline del commiato della Pubblica Assistenza di Monsummano, in attesa di conoscere l'esatta causa del decesso.

La piccola comunità dove abitava la piccola è rimasta sconvolta nell'apprendere la tragedia.

"Quanto accaduto è una cosa che ha lasciato tutti senza parole. Non ci sono vocaboli adeguati per commentare la scomparsa di una nostra alunna. Siamo tutti distrutti e in particolar modo lo sono le insegnanti", ha detto Delia Dami, la dirigente della scuola di Monsummano che la bimba frequentava e dove sarebbe dovuta rientrare a settembre.