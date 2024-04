Bimba di 6 anni investita da una moto a Bari: ricoverata con emorragia cerebrale e traumi a viso e torace

video suggerito

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di repertorio

Una bambina di 6 anni si trova attualmente ricoverata in prognosi riservata in ospedale dopo essere stata investita nella tarda mattinata di sabato 27 aprile a Bari da un motociclista. Il fatto è avvenuto intorno alle 12.30, in via Principe Amedeo, angolo via Ettore Fieramosca, nel quartiere Libertà.

L'uomo non si è fermato a soccorrere la piccola dopo l'investimento ed è fuggito dal luogo del sinistro. A seguito di una breve indagine e a distanza di poche ore dal grave incidente, il motociclista è stato rapidamente rintracciato e bloccato dalla polizia municipale.

Intanto, la piccola è stata trasportata in ambulanza in codice rosso al Policlinico di Bari e ricoverata nel reparto di neurochirurgia, dove si trova ancora adesso. Secondo quanto riferiscono i quotidiani locali, sembra che la bambina sia caduta a terra dopo essere stata violentemente sbalzata contro una delle auto parcheggiate.

Nell'impatto con la moto la piccola ha riportato diversi traumi al viso e al torace e ha avuto un'emorragia cerebrale. Secondo quanto si apprende, al momento non sarebbe in pericolo di vita ma, come già detto, la prognosi rimane riservata ancora oggi, lunedì 29 aprile.

Sulla base di alcune ricostruzioni dell'incidente, pare che la moto fosse in impennata quando ha investito e ferito gravemente la bambina, anche se questa circostanza non è stata confermata dalla polizia municipale. Gli agenti infatti stanno ancora effettuando accertamenti per risalire con esattezza alla dinamica del fatto.

Il motociclista è stato quindi denunciato e sarà chiamato a rispondere dei reati di fuga e omissione di soccorso, oltre che di eventuali violazioni al codice della strada se dovessero venir accertate durante le indagini. La moto con cui ha investito la bambina è invece stata sottoposta a sequestro.