Bimba di 5 anni muore travolta da porta di calcio: tragedia vicino campo sportivo a Rocca di Botte

A cura di Ida Artiaco

Una bambina di soli 5 anni è morta dopo essere stata travolta dalla porta di calcio in prossimità di un campo sportivo. L'incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi nella zona di Camerata nel Comune dell'Aquilano Rocca di Botte. Secondo una prima ricostruzione, la piccola, originaria di Acilia, in provincia di Roma, si trovava con i genitori in un terreno incolto sulla cui proprietà sono in corso ancora accertamenti oltre a quelli sulla presenza o meno di cartelli di avviso. A quanto pare la piccola era arrivata nel piccolo comune abruzzese, poco più di 800 anime in totale, per fare visita ai parenti.

Nonostante il tempestivo arrivo sul posto del personale medico del 118 in elicottero decollato dal piccolo scalo dell'Aquila, per la bambina non c'è stato nulla da fare. Sul posto dopo poco sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Tagliacozzo. La salma è stata messa a disposizione della Procura della Repubblica di Avezzano, che ha aperto un fascicolo affidato al pm Elisabetta Labanti. Tutta da chiarire la dinamica di quanto successo: la tragedia si è verificata in un vecchio campo ormai in disuso da tempo. La bimba era insieme ai familiari per trascorrere qualche ora all'aria aperta quando è stata improvvisamente colpita dal pesante pezzo di ferro che componeva la porta del campetto di calcio.