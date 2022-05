Bimba di 4 anni alla deriva sul canotto spinto dal vento, salvata dalla Guardia Costiera La piccola è stata spinta sempre più lontano dalla riva dal vento e, senza che nessuno se ne accorgesse in tempo, si è ritrovata così da sola al largo sul canotto.

A cura di Antonio Palma

Brutta disavventura per una bambina di soli 4 anni in vacanza al mare con i famigliari lungo le coste tirreniche della Calabria. Mentre era in mare a giocare sul suo canotto, infatti, la piccola è stata spinta sempre più lontano dalla riva dal vento che ha interessato la zona del litorale di Santa Maria del Cedro, in provincia di Cosenza. Senza che nessuno se ne accorgesse in tempo, si è ritrovata così da sola al largo.

Quando qualcuno l’ha notata, era ormai già molto distante dalla riva e ai bagnanti sulla spiaggia non è rimasto altro da fare che allertare i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i militari di una pattuglia della guardia di Finanza di Scalea che hanno subito allertato poi la Guardia costiera e la Capitaneria di Porto. In soccorso della bimba infatti fortunatamente sono arrivati gli uomini della Guardia Costiera di Maratea che, con un battello, hanno perlustrato la zona indicata, riuscendo infine a ritrovarla e a condurla sana e salva a riva dove l’attendevano i genitori in preda al panico .

Protagonista del salvataggio, avvenuto nella mattinata di giovedì, l’equipaggio di turno della Guardia Costiera, mediante il Battello litoraneo Zodiac Hurricane G.C. A84. Quando è partita la chiamata di emergenza, la tessa bimba era ormai già poco visibile dalla riva e i marinari della Guardia Costiera hanno dovuto scandagliare adagio la zona perché la posizione precisa della bambina in mare non era conosciuta.

Leggi anche Tartaruga gigante salvata in Costiera Sorrentina torna libera in mare

Grazie a una attenta valutazione del luogo di partenza, dell’intensità dei vento e delle correnti presenti in zona, i soccorritori sono riusciti a circoscrivere un’area e infine, anche grazie alle segnalazioni di altre imbarcazioni in zona, hanno raggiunto la bimba, comprensibilmente spaventata, issandola a bordo.

La piccola di origine straniera era sul canotto era a oltre un miglio e mezzo dalla costa. Giunti a riva, la bambina è stata infine affidata alle cure del personale medico del 118, che era accorso in zona e la attendeva. Su di lei condotti gli accertamenti sanitari del caso per precauzione anche se la piccola era in buone condizioni.