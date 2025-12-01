Bimba di 4 anni cade dal terzo piano a La Spezia, fili del bucato la salvano: ricoverata al Gaslini

L’incidente a Santo Stefano di Magra in località Ponzano Magra. Nella caduta la piccola è atterrata prima sui fili del bucato degli appartamenti dei piani inferiori che ne hanno rallentato la velocità ma la bambina è comunque finita sul selciato.

Una bambina di soli 4 anni è caduta dal terzo piano di un palazzo a Santo Stefano di Magra, in provincia della Spezia ed è ora ricoverata all’ospedale Gaslini di Genova in prognosi riservata. L’incidente nella mattinata di oggi, lunedì 1 dicembre in casa di uno dei genitori. Nella caduta la piccola è atterrata prima sui fili del bucato degli appartamenti dei piani inferiori del palazzo in località Ponzano Magra che fortunatamente hanno attutito il colpo, evitando conseguenze drammatiche anche se la piccola ha riportato comunque diverse lesioni.

L’allarme è stato immediato e la piccola in poco tempo è stata soccorsa dal personale del 118. Stabilizzata dai sanitari, è stata trasportata in codice di massima urgenza al più vicino pronto soccorso dell'ospedale San Bartolomeo di Sarzana. Qui, vista la dinamica della caduta e l’età della piccola, i medici ne hanno disposto il trasferimento all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova con un volo dell'elicottero Drago dei Vigili del Fuoco. Nell’ospedale del capoluogo ligure la piccola è stata ricoverata con prognosi riservata e sottoposta a tutti gli accertamenti del caso.

Sul luogo dell’accaduto, oltre ai soccorsi medici, anche i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti del caso per ricostruire l'accaduto. Da una prima ricostruzione, i fatti sono avvenuti nell'abitazione di uno dei genitori della bambina poco dopo le 8.30 del mattino di oggi. La piccola avrebbe approfittato di una momentanea distrazione degli adulti, impegnati con gli altri fratelli, sarebbe andata sul balcone dove autonomamente si sarebbe arrampicata sul parapetto, perdendo l'equilibrio e precipitando. I panni stesi al piano inferiore ne hanno rallentato la velocità ma la bambina è comunque finita sul selciato.