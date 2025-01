video suggerito

Bimba di 2 anni precipita dal secondo piano di un palazzo di Cosenza e resta illesa L'incidente a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza. La bambina è precipitata dal secondo piano di un palazzo e si è subito rialzata, riportando solo qualche graffio.

A cura di Davide Falcioni

Ha del miracoloso quello che è accaduto a una bambina di appena due anni di Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza: come dimostrano anche alcuni video visionati dai carabinieri e ripresi da una telecamera di sicurezza, infatti, la piccola è caduta dal secondo piano di un palazzo ed è rimasta completamente illesa, riportando solo qualche piccolo graffio.

Non solo: dopo il volo di svariati metri si è rialzata da sola e si è recata in un negozio nelle vicinanze dell'abitazione chiedendo della madre, circostanza che – unita alle piccole escoriazioni che aveva – ha fatto sorgere il sospetto che la bomba fosse stata protagonista di un incidente. Non a caso la piccola è stata portata in ospedale per gli accertamenti del caso, che hanno escluso qualsiasi più seria lesione.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che coordinano le indagini, e la polizia municipale. Dalle immagini riprese da una telecamera, quindi, risulta che la bimba sia caduta dal secondo piano. I primi elementi raccolti dagli inquirenti farebbero propendere ad una caduta accidentale, anche se si dovranno accertare eventuali responsabilità da parte dei genitori che potrebbero averla lasciata sola, esponendola al rischio di un grave incidente.