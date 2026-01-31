Bevono l’acqua dal rubinetto della palestra a scuola: sei studenti finiscono in ospedale, analisi in corso

Sei studenti della scuola media di Lugagnano di Sona (Verona) sono finiti in ospedale dopo aver bevuto acqua dal rubinetto della palestra dell’istituto. Sospetto di una contaminazione idrica, ma Acque Veronesi rassicura: “Nessuna anomalia”.

Hanno bevuto l'acqua dal rubinetto della palestra a scuola ed hanno manifestato un malessere, al punto che sono finiti in ospedale. È successo a sei ragazzi della scuola media di Lugagnano di Sona (Verona), arrivati nei giorni scorsi al pronto soccorso cittadino con una serie di disturbi. Il che ha fatto scattare il sospetto di una contaminazione idrica.

Il Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) della ULSS9 Scaligera, diretto dalla Dott.ssa Elisa Finco, appena informato dell’evento si è prontamente attivato con le indagini e gli accertamenti presso l'edificio scolastico.

Tuttavia, sono state già escluse delle criticità. Acque Veronesi – società consortile che gestisce le risorse idriche in 77 comuni scaligeri – in una nota ha infatti precisato "di essere stata prontamente informata dal Comune e dall'Ulss 9 Scaligera e di essere costante contatto con entrambe le istituzioni per ogni aggiornamento".

"I controlli effettuati sulla rete idrica in gestione e sulla centrale di zona – prosegue Acque Veronesi – non hanno evidenziato alcuna anomalia. Non risultano inoltre segnalazioni da parte di altri cittadini o utenti serviti dalla stessa rete. Lo storico delle analisi condotte regolarmente da Acque Veronesi conferma che l'acqua distribuita non presenta criticità e rispetta pienamente i requisiti di qualità e sicurezza previsti dalla normativa vigente".

Sempre nel comunicato si legge che "a scopo del tutto precauzionale, nella mattina di oggi Acque Veronesi ha effettuato alcuni campionamenti nella centrale idrica che alimenta l'area, lungo la rete di distribuzione e all'allaccio della scuola. I risultati saranno disponibili nelle prossime 24-48 ore".