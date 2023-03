Beve detersivo in videochiamata con gli amici: ragazzo ricoverato in gravissime condizioni Un 21enne è ricoverato in ospedale e versa in gravissime condizioni per un gesto che sembra essere un tentativo di suicidio ma su cui la polizia sta indagando: il giovane ha bevuto detersivo in una videochiamata con gli amici.

A cura di Davide Falcioni

Un ragazzo di 21 anni è ricoverato in ospedale e versa in gravissime condizioni per un gesto che sembra essere un tentativo di suicidio ma su cui la polizia sta indagando. Il giovane, residente a Caltagirone, nella notte fra sabato e domenica si trovava in un residence in provincia di La Spezia quando, intorno alle 5 del mattino, ha chiamato alcuni amici siciliani in videochiamata per renderli partecipi di ciò che stava facendo.

Il giovane siciliano, a quel punto, avrebbe ingerito diversi decilitri di detersivo davanti alla videocamera. Dalla Sicilia è subito partita una telefonata alla polizia di Sarzana che si è recata immediatamente all'interno del residence. Si è reso necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco che hanno abbattuto la porta del monolocale.

Quando i pompieri sono entrati nella stanza hanno trovato il ragazzi riverso sul pavimento priva di conoscenza. I sanitari, giunti sul posto, hanno praticato manovre per liberare le vie aeree dal detersivo, ma le condizioni del giovane sono apparse subito molto gravi e si è reso necessario il trasporto urgente in ospedale, dove attualmente il 21enne sta lottando fra la vita e la morte. La Procura di La Spezia ha aperto un'inchiesta per cercare di fare luce sulla cause del gesto estremo.

L’ingestione di sostanze caustiche contenute in molti detersivi è un evento il più delle volte accidentale e rappresenta una situazione clinica grave che spesso riguarda i bambini, soprattutto quelli di età compresa tra uno e cinque anni che ignorano i pericoli e spinti dalla curiosità possono essere indotti a ingerire qualunque tipo di liquido, specie se in qualche modo attraente. L’ingestione di detergenti e disinfettanti, prodotti domestici presenti in ogni casa, può avere conseguenze gravi per la salute perché questi liquidi contengono agenti caustici (cioè sostanze che possono corrodere, bruciare, i tessuti del corpo umano).