video suggerito

Beve caffè al bar e vomita sangue: uomo ricoverato in ospedale per avvelenamento Dopo aver consumato il caffè accompagnato con un bicchiere di acqua in un bar di Fermo, l’uomo ha iniziato ad accusare malesseri alla gola e allo stomaco, via via sempre più pesanti. Ricoverato per avvelenamento, indaga la polizia. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

4 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un uomo è ricoverato in ospedale a Fermo per avvelenamento dopo essersi sentito male mentre beveva un caffè al bancone di un bar nella stessa città marchigiana. Sull’episodio indaga ora la polizia per accertare i fatti: bisogna capire sia se l’avvelenamento dell’uomo sia avvenuto proprio nel locale sia se si tratti di un fatto volontario o accidentale.

Tutto è iniziato sabato quando, come ricostruisce Il Resto del Carlino, l’uomo si è recato nel solito bar di cui è cliente abituale per prendere un caffè veloce al bancone. Dopo aver consumato la bevanda, accompagnata con un bicchiere di acqua, l’uomo ha iniziato ad accusare malesseri alla gola e allo stomaco, via via sempre più pesanti.

L’uomo si è sentito male a tal punto che è stato necessario allertare i soccorsi medici. L’allarme è scattato con una chiamata di emergenza da parte dei presenti e gli operatori del 118 sono accorsi in poco tempo sul posto provvedendo a trasportatore il 65enne al pronto soccorso dell’ospedale cittadino.

Nel nosocomio fermano, durante i controlli per capire l’origine del malore, l’uomo ha iniziato a vomitare sangue mettendo in allarme i medici. I sintomi infatti erano riconducibili a un avvelenamento. Il racconto dell’uomo, che ha parlato del caffè al bar poco prima, quindi ha fatto scattare la procedura per l’ingestione di sostanze chimiche o caustiche.

Nel frattempo, vista la dinamica dei fatti e il racconto, dall’ospedale hanno allertato la polizia che ha immediatamente avviato le indagini per cercare di ricostruire la dinamica dei fatti. Gli agenti hanno raccolto le testimonianze e sentito anche i gestori del locale.

Le indagini ora si concentrano sugli approfondimenti scientifici su bevande e altro materiale sequestrato nel locale dove l’uomo si è sentito male. Al vaglio degli inquirenti anche i video delle telecamere di sorveglianza del bar per accertare se qualcuno possa aver contaminato caffè e acqua prima del consumo da parte del cliente.