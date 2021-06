Uno spaventoso incendio è divampato nelle prime ore di questo pomeriggio a Cianazei, frazione di Colle Santa Lucia, nell'Alto Agordino: stando a quanto riferiscono i quotidiani locali le fiamme stanno divorando diversi edifici e per domarle sono intervenuti decine di vigili del fuoco. Il rogo sta interessando case e fienili di uno dei borghi più antichi della zona; per il momento, fortunatamente, non si hanno informazioni sul coinvolgimento di persone.

L'allarme alla centrale operativa dei pompieri è stato dato attorno alle 14.30 e sul posto si sono portati i vigili del fuoco di Belluno e di altri corpi. Purtroppo il vento presente sta rendendo ancora più difficile le operazioni di spegnimento delle fiamme.