“Basta col telefono, trovati un lavoro”: 23enne uccise la mamma dopo rimprovero, ora rischia l’ergastolo È stato chiesto l’ergastolo per il 23enne di origine pakistana che lo scorso 9 marzo uccise a martellate la mamma Rubina Kousar dopo un banale rimprovero nella casa di famiglia a Pinerolo (Torino). In una lettera alla Corte scrive: “Chiedo scusa, io la amo”.

A cura di Ida Artiaco

È stato chiesto l'ergastolo oggi per un ragazzo di 23 anni di origine pakistana che lo scorso marzo uccise a martellate la madre Rubina Kousar dopo un banale rimprovero nella casa di famiglia in via Sommeiller 32 a Pinerolo, in provincia di Torino.

La richiesta è stata avanzata alla Corte d'assise del capoluogo piemontese, a cui il giovane imputato ha inviato una lettera in cui ha scritto: "Chiedo scusa a tutti, io amo mia madre". È stata anche respinta la richiesta della difesa di disporre una perizia psichiatrica.

Era lo scorso 9 marzo quando il ragazzo ha colpito a morte la madre. Quest'ultima gli aveva detto di smetterla di "stare al telefonino tutto il giorno" e di "cercare un lavoro". Dopo il rimprovero, lui per tutta risposta l'ha presa a martellate. Fatali risulteranno i colpi alla nuca. La domenica precedente l'imputato aveva litigato con il padre per lo stesso motivo, ma in quell'occasione non aveva voluto sporgere denuncia. Fu proprio l'uomo a lanciare l'allarme correndo in strada per chiedere aiuto dopo essere arrivato a casa e aver trovato la moglie priva di sensi sul pavimento. Poi, si è recato al comando di polizia locale urlando: "Sangue, mio figlio è a terra".

"L’ho visto (mentre lo portavano via ndr) dal balcone e mi ha sconvolto proprio la faccia di questo ragazzo, perché era proprio fuori di sé. Aveva degli occhi allucinati, non era in sé", raccontò a Fanpage.it una vicina di casa. Il giovane, dopo essere stato fermato, confessò immediatamente l'omicidio.