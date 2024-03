Bari, vuole pagare il caffè con monetine da 5 centesimi: il barista lo accoltella alla testa Il titolare del bar all’interno di un distributore di carburante di Mola di Bari è stato arrestato. Il 55enne è ora in carcere con l’accusa di tentato omicidio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Non è ben chiaro cosa volesse acquistare (forse un caffè), ma si è presentato in una stazione di servizio a Mola di Bari con un bel po' di monetine da 5 centesimi di euro. Il gestore del bar, collocato all’interno di un distributore di carburante nel comune pugliese, non l'ha però presa benissimo e ha aggredito il cliente, colpendolo con un coltello sia alla testa che a una mano.

L'uomo, 55enne con precedenti di polizia, è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Monopoli, per aggressione ai danni di un 40enne di Mola di Bari con l’accusa di “tentato omicidio” (fatta salva la valutazione nelle fasi successive con il contributo della difesa) ed ora si trova in carcere.

Gli inquirenti si sono avvalsi delle dichiarazioni di alcuni testimoni e dall’analisi delle immagini delle telecamere di video-sorveglianza dell’area di servizio per capire cosa fosse accaduto lo scorso 12 marzo. I militari hanno sequestrato e repertato l'arma utilizzato dall'aggressore, un coltello da cucina con il quale ha colpito il malcapitato cliente: ad ogni modo l'uomo non ha riportato lesioni particolarmente gravi ed è stato medicato al Policlinico di Bari.

Il 55enne si trova invece presso la Casa Circondarle di Bari dopo la conferma dell'arresto arrivata dall’udienza di convalida. Detenzione disposta dal'l’Autorità Giudiziaria, informata delle risultanze investigative. Va comunque precisato che il relativo procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari e che l’eventuale colpevolezza, in funzione al reato contestato, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.