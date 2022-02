Bari, torna in carcere fratellastro di Antonio Cassano: sui social con gli amici durante i domiciliari Torna in carcere Giovanni Cassano detto “U curt”. Il fratellastro del calciatore Antonio Cassano era stato arrestato per furto aggravato in abitazione e poi tradotto ai domiciliari. L’uomo aveva obbligato gli obblighi ricevendo amici in casa.

A cura di Gabriella Mazzeo

Torna in carcere il fratellastro del calciatore Antonio Cassano. Giovanni Cassano, detto "U curt", ha postato una serie di video sui social network dove mostrava di aver violato gli arresti domiciliari, ricevendo in casa persone estranee al nucleo familiare. L'ordinanza di custodia cautelare è stata chiesta dalla Procura all'esito degli accertamenti dei carabinieri di Modugno. Il 49enne che non ha mai avuto rapporti di frequentazione con il fratello calciatore era stato arrestato a settembre per furto pluriaggravato in appartamento commesso in un'abitazione di Sannicandro. In quel frangente aveva anche violato la sorveglianza speciale alla quale era sottoposto.

Le accuse che lo hanno portato all'arresto riguardavano anche il possesso ingiustificato di grimaldelli, l'uso di targa manomessa e guida senza patente, poiché revocata già tempo prima del furto. Dopo un breve periodo in carcere aveva ottenuto gli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. Cassano mostrava il dispositivo in diversi video postati su TikTok. Alcuni di questi avevano anche sfiorato le 30mila visualizzazioni. Gli è valsa l'arresto l'ultima violazione delle prescrizioni imposte dal gip: nella smania di mostrare la propria vita sui social, aveva deciso di postare storie Instagram dell'incontro con alcuni amici che erano venuti a trovarlo a casa. Il fratellastro del calciatore avrebbe anche tenuto una diretta social insieme agli amici per rispondere alle domande dei follower.

I carabinieri di Modugno hanno visto le violazioni proprio guardando il profilo social del 49enne. Hanno elencato il tutto in un'informativa grazie alla quale la Procura ha chiesto l'aggravamento della misura al gip. Il giudice per le indagini preliminari ha condiviso la richiesta e ha disposto per Cassano il ritorno in carcere.