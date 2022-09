Bari, si sente male dopo la cena e muore: aveva mangiato dei funghi raccolti da un parente Una donna di 53 anni è morta a Bari a causa della grave insufficienza epatica causatagli da funghi che un parente aveva raccolto sul Pollino. Ricoverato anche il padre di 73 anni.

A cura di Susanna Picone

Immagine di repertorio

Quella che doveva essere una tranquilla cena tra parenti si è trasformata in tragedia per una famiglia in Puglia. Una donna di 53 anni di Polignano a Mare è morta dopo aver mangiato dei funghi, evidentemente velenosi, raccolti da un parente sul Pollino. La signora Maria Grazia è morta in seguito all’intossicazione – secondo quanto riportato dai quotidiani locali – al Policlinico di Bari. Il decesso sarebbe stato causato della grave insufficienza epatica causatagli dai funghi che aveva consumato poche ore prima.

È rimasto intossicato ed è ricoverato ancora in ospedale anche il padre della donna, un 73enne. L'uomo si trova nel reparto di Gastroenterologia sempre del Policlinico di Bari, fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. E oltre a padre e figlia anche altre tre persone che avevano mangiato i funghi sono state ricoverate per qualche ora ma solo per precauzione.

Secondo quanto ricostruito finora, i cinque avevano appena finito di consumare la cena a base di funghi quando la donna ha subito avvertito dolori addominali associati a diarrea e vomito. Trasportata inizialmente all’ospedale “San Giacomo” di Monopoli, i sanitari si sono accorti subito della gravità della situazione e su consiglio dei medici del centro antiveleni di Foggia ne hanno disposto il trasferimento al Policlinico barese per cure più appropriate. Purtroppo a Bari la signora è arrivata con il fegato ormai compromesso e i medici non hanno potuto far nulla per salvarle la vita. Indagini sono in corso su quanto accaduto.