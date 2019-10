Per giorni si è sperato che i ladri che avevano rubato l'auto con lui dentro lo avessero lasciato da qualche parte e che il cane stesse bene ma ogni speranza si è infranta nel dolore oggi quando Zeus è stato trovato senza vita. A rivenire il corpo ormai inerme dell'animale una signora che nei giorni scorsi si era mobilitata come tanti altri per la ricerca dell'animale dopo gli appelli rimbalzati sui social. A dare la tristissima notizia è stata la stessa proprietaria del cane che nei giorni scorsi aveva lanciato numerosi appelli online sui social per cercare di ritrovare il suo amato amico a quattro zampe. "Grazie a tutti per le condivisioni fatte ma purtroppo abbiamo ritrovato il nostro Zeus morto" ha scritto la donna,residente a Bari, aggiungendo: "Un ringraziamento particolare va alla signora che ha trovato Zeus e che ci ha contattato".

Zeus, cucciolo di Breton, era stato rubato per caso nelle priem ore di sabato mattina nel quartiere Palese del capoluogo pugliese quando i ladri avevano messo le mani sulla vettura dei proprietari del cane. L’animale infatti era nella vettura quando, intorno alle 5.30-6 di mattina, i ladri non si sarebbero accorti di lui portandoselo via. Antonella, la moglie del cacciatore, ha chiesto aiuto su Facebook lanciando numerosi appelli mentre parenti e amici hanno perlustrato in lungo e il largo la zona del furto in cerca dell'animale ma senza esiti. Decine di persone hanno rilanciato gli appelli social e proprio su Facebook son arrivate diverse segnalazioni che però si sono rivelate non esatte. Infine nelle scorse ore il triste epilogo. Zeus sarebbe stato ritrovato sui binari nei pressi di Bitonto.