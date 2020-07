in foto: Immagine di repertorio

Un bimbo di 8 anni è stato ferito con un oggetto di metallo, forse un coltellino, da un altro bambino poco più grande, di appena 10 anni. A quanto raccontano i genitori del piccolo ferito, che hanno presentato denuncia ai carabinieri, l'episodio avrebbe riguardato una bicicletta: il bambino di 10 anni avrebbe cercato di sottrarre la bici al più piccolo e, davanti a un rifiuto, lo avrebbe ferito alla pancia con un coltello. I carabinieri indagano sull'incidente, avvenuto domenica scorsa a Conversano, in provincia di Bari. Ma non avrebbero ancora trovato riscontro sul fatto che si tratti proprio dell'arma descritta dal piccolo: il referto medico parlerebbe infatti di un'escoriazione alla pancia che secondo gli investigatori sarebbe piuttosto imputabile a un bastone appuntito o a un pezzo di vetro.

Finora si sa per certo che l'episodio è avvenuto nella villa comunale di Conversano una settimana fa e che il bimbo di 8 anni è stato poi medicato nell'ospedale di Putignano ricevendo una prognosi di dieci giorni per le escoriazioni riportate. Del caso si occupa la Procura per minori di Bari che ha anche avvertito i servizi sociali del Comune, i quali dovranno fare degli accertamenti sul contesto familiare del bambino di 10 anni. Il presunto aggressore non è infatti imputabile: ciò che possono quindi fare le forze del'ordine è riferire agli assistenti sociali e chiedere al tribunale per i minorenni di attivarsi con provvedimenti di sostegno o anche azioni limitative nei confronti della potestà genitoriale.