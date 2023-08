Bardonecchia si risolleva dal fango che ha invaso la città: “L’estate continua, via libera ai turisti” Dopo la colata di fango, il Coc (Centro Operativo Comunale) ha dato il via libera all’arrivo dei turisti a Bardonecchia. Chi è in possesso di prenotazione alberghiera o ha prenotato il pranzo o la cena di Ferragosto può arrivare.

A cura di Antonio Palma

"L'estate a Bardonecchia continua. Grazie a tutti per l'aiuto, il supporto e l'impegno", così dal comune alpino piemontese annunciano che la cittadina è pronta ad accogliere di nuovo i turisti per questo Ferragosto e il resto dell'estate dopo l'esondazione del torrente Frejus e la colata di fango e detriti che in poche ore ha sconvolto la tranquillità della comunità dell'alta Val di Susa. Dopo un impegno collettivo nello spalare fango e detriti e la certezza che nessuno è rimasto ferito da quel terribile tsunami di fango, infatti, l'amministrazione comunale ha dato il via libera al ritorno dei turisti.

La decisione, a quasi 24 ore dall'esondazione del torrente, è arrivata ieri sera nella riunione del Coc, il Centro Operativo Comunale che era stato allestito per far fronte all'emergenza. Da oggi 15 agosto quindi è consentito l'arrivo a Bardonecchia anche da parte dei turisti, anche se per il momento solo a chi ha una prenotazione. Già nel giorno di Ferragosto chi è in possesso di prenotazione alberghiera o hanno prenotato il pranzo o la cena per la giornata festiva può arrivare in valle.

"Un segno di fiducia dopo le dure ore di questi giorni un modo per riaffermare che l'estate a Bardonecchia non è finita" dice il sindaco Chiara Rossetti assicurando che le problematiche relative alle forniture idriche e del gas sono ormai rientrate. A preoccupare era soprattutto la mancanza di acqua ma, secondo il Comune, la situazione è in via di ripristino anche se rimane un’autobotte in piazza De Gasperi e un'altra oggi in piazza Statuto visto che ci sono ancora diverse segnalazioni di disagi, in particolare nella parte bassa di Bardonecchia. I servizi in generale sono stati già ripristinati, al Melezet e a Campo Smith hanno già riaperto anche gli impianti anche se ovviamente permangono disagi per la viabilità.

Risolta anche la situazione degli sfollati visto che solo tre persone hanno trascorso la notte presso una struttura messa a disposizione. Di conseguenza è stato chiuso l'hub istituito dalla Croce Rossa presso la Colonia Astigiana e presso il Palazzetto dello Sport. Continuano invece le operazioni di pulizia dal fango e dai detriti dalle strade e si inizia a fare una prima stima di quanto accaduto e dei danni. La richiesta di stato di emergenza intanto è già stata inviata a Roma.

"Ringrazio quanti hanno messo il massimo impegno per portare aiuto e cercare di rendere i disagi il meno pesanti possibili. Ringrazio per l'impegno tutto il personale del Comune di Bardonecchia, le forze dell'Ordine, i carabinieri, la Guardia di Finanza, la Croce Rossa, la Protezione Civile, il Soccorso Alpino, ringrazio la Regione Piemonte che fin dall'inizio dell'emergenza ci ha fatto sentire il proprio appoggio portando la nostra istanza presso il Governo" ha detto il sindaco , aggiungendo: "Sono state ore difficili ma con tutto il nostro impegno faremo sì che questa bellissima estate a Bardonecchia continui. Siamo gente di montagna pronti ad affrontare le difficoltà e a non abbassare la testa".