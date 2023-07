Bimba di 6 anni travolta da un’auto e uccisa a Potenza, giocava in strada con monopattino per bambini La bambina è stata soccorsa e trasportata con codice di massima urgenza all’ospedale “San Carlo” di Potenza ma ogni sforzo purtroppo si è rivelato inutile ed è deceduta dopo il ricovero nel reparto di rianimazione.

A cura di Antonio Palma

Tragedia nelle scorse ore a Potenza dove una bambina di 6 anni è stata investita e uccisa da un’auto di passaggio mentre giocava in strada con un monopattino da bambini. La tragedia si è consumata nella serata di ieri, martedì 18 luglio, intorno alle ore 21, tra le strade del rione Lucania di Potenza dove la piccola viveva con la famiglia.

Inutili per lei i tempestivi soccorsi medici del 118 che sono accorsi sul posto immediatamente dopo la chiamata di emergenza da parte degli stessi parenti della piccola. Dopo averla stabilizzata, i sanitari l’hanno trasportata con codice di massima urgenza all’ospedale "San Carlo" di Potenza ma ogni sforzo purtroppo si è rivelato inutile.

Al pronto soccorso la bimba infatti è arrivata già in condizioni gravissime e, nonostante l’intervento dei medici, la piccola è deceduta alcune ore dopo, durante la notte tra martedì e mercoledì, dopo il ricovero nel reparto di rianimazione e tra lo strazio dei parenti che erano accorsi al suo seguito in ospedale. Secondo le prime notizie la bimba, cittadina ucraina, era arrivata in Italia con la madre e il fratellino per scappare dalla guerra.

Sul luogo della tragedia è intervenuta la polizia che ha effettuato i primi rilievi e ascoltato i testimoni per ricostruzione la dinamica del sinistro mortale. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la piccola pare fosse in compagnia di adulti in strada e stesse giocando non lontano da casa con un piccolo monopattino da bambini quando è stata investita da un’auto di passaggio.

Al volante della vettura una donna che si è subito fermata per prestare soccorso. Secondo i primi accertamenti effettuati dagli agenti, la donna, che era sotto shock dopo i fatti, non era sotto l'effetto né di alcol né di sostanze stupefacenti. Le indagini proseguono per cercare anche di capire se la bimba sia sfuggita al controllo degli adulti invadendo la sede stradale.