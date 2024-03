Bagagli in treno, le novità sul regolamento Trenitalia: sulle Frecce ipotesi 2 valigie per passeggero È stato avviato il dialogo tra Trenitalia e le associazioni dei consumatori in merito al nuovo regolamento sul trasporto di bagagli, bici e monopattini a bordo dei treni ad alta velocità “per garantire sempre più sicurezza e comfort ai passeggeri”. È quanto si legge in una nota diffusa dall’azienda. Nei giorni precedenti una prima versione del documento è stata ritirata e ‘congelata’ per poter analizzare le richieste delle associazioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

È stato avviato il dialogo tra Trenitalia e le associazioni dei consumatori in merito al nuovo regolamento sul trasporto di bagagli, bici e monopattini a bordo dei treni ad alta velocità "per garantire sempre più sicurezza e comfort ai passeggeri", si legge in una nota e come confermano a Fanpage.it fonti interne all'azienda.

Tra i temi affrontati durante l'incontro con la società, a cui hanno partecipato una ventina di associazioni, ci sono state "le esigenze di trasporto dei viaggiatori e dell’azienda nel rispetto delle norme vigenti, l’ulteriore sviluppo delle azioni già intraprese da Trenitalia a sostegno dell’intermodalità e della mobilità sostenibile, l’utilizzo della sacca per il trasporto di monopattini e bici pieghevoli e le misure dei bagagli da poter portare a bordo".

L’entrata in vigore del nuovo regolamento era prevista per il primo marzo, ma il gruppo ha ritirato la precedente versione del documento, ‘congelandola', per poter analizzare le richieste. Secondo quanto è stato reso noto, le misure relative ai bagagli da portare a bordo dei treni saranno uguali per prima e seconda classe e ogni passeggero potrà viaggiare con due bagagli oltre borsa, zaino, effetti personali ed eventuale passeggino.

Il passeggero verrà informato prima dell'acquisto del biglietto sulle nuove regole per il trasporto di bagagli al seguito. I viaggiatori non in regola con le nuove disposizioni verranno "sanzionati in misura notevolmente inferiore rispetto ai 50 euro previsti nella prima ipotesi del nuovo regolamento.

Inoltre, si apprende che "nei prossimi giorni verrà avviata un’analisi, a cura di un istituto universitario, che servirà a focalizzare meglio le modalità di trasporto di bici e monopattini pieghevoli a bordo dei treni ad alta velocità, anche alla luce delle riflessioni proposte dalle associazioni dei consumatori".

Attualmente è possibile portare sui treni gratuitamente un numero non precisato di "bagagli o altri oggetti facilmente trasportabili, a condizione che siano posti negli spazi dedicati. Può essere tollerato che i bagagli superino tale limite di volume purché non rechino intralcio o danno agli altri passeggeri, non danneggino le vetture o non ostacolino le attività di servizio del personale", si legge sulla pagina dedicata del sito Trenitalia.