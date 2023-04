“Avremmo voluto darvi un pezzo della nostra vita”, l’addio ai quatto ragazzi dell’incidente a Bitonto Si sono celebrati oggi pomeriggio nella Basilica dei Santi Medici di Bitonto i funerali di Lucrezia Natale, di 16 anni, Floriana Fallacara, 20 anni, Tommaso Ricci di 23 anni e Alessandro Viesti, 24enne, i quattro ragazzi morti la sera del 25 aprile in un drammatico incidente stradale.

A cura di Antonio Palma

"Cari Tommaso, Floriana, Alessandro e Lucrezia, avremmo desiderato tutti cedervi un pezzetto della nostra vita, se avesse allungato la vostra presenza tra di noi" così l'arcivescovo di Bari-Bitonto Giuseppe Satriano ha voluto salutare per l'ultima volta i quattro ragazzi di Bitonto morti la sera del 25 aprile in un drammatico incidente stradale lungo la provinciale 231. Si sono celebrati infatti questo pomeriggio nella Basilica dei Santi Medici di Bitonto i funerali di Lucrezia Natale, di 16 anni, Floriana Fallacara, 20 anni, il fidanzato Tommaso Ricci di 23 anni e il 24enne Alessandro Viesti.

Le loro bare bianche, adornate da fiori e fotografie, sono state affiancate ai piedi dell'altare in una chiesa così gremita che molto sono dovuti rimanere fuori. Tutta Bitonto infatti si è stretta attorno ai familiari dei quattro giovani scomparsi prematuramente in quel tragico schianto che ha portato via per sempre le loro speranze e i loro sogni. All'uscita delle bare dalla chiesa un grande applauso e un volo dei palloncini in cielo ha salutato i feretri.

Per il giorno dei funerali, oggi l‘intera città di Bitonto è rimasta in lutto, come voluto dall'amministrazione comunale. Le bandiere in tutti gli edifici pubblici sono state esposte a mezz'asta mentre in tutti gli uffici pubblici e nelle scuole di Bitonto è stato osservato un momento di silenzio e di raccoglimento in memoria delle vittime della strada. "Siamo consapevoli che nulla potrà restituire loro i propri angeli, ma promettiamo che i familiari non saranno lasciati soli" ha assicurato il Sindaco.

"Siamo distrutti e affranti, è come se in quell'incidente fosse morto ciascuno di noi. Il sogno d'amore di giovani fidanzati e i desideri di vita di ognuno di loro si sono infranti, annullando un futuro pieno di speranza. Il fiore della giovane età porta la promessa di futuro, che oggi sembra tradita. Il dolore della vostra assenza ci ricorda quanto sia stato bello avervi tra noi" ha aggiunto l'arcivescovo, proseguendo:" Vi faremmo però un torto a considerare la vostra storia finita: vi immaginiamo nella festa del paradiso e da lì vi chiediamo di aiutarci. Arrivederci Tommaso, arrivederci Floriana, arrivederci Lucrezia e Alessandro: il Signore accolga le vostre anime, riposate in pace".