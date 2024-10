video suggerito

Autocarro si schianta sul guardrail mentre vanno al lavoro: morti due trentenni a Foggia La tragedia nella primissima mattinata di lunedì sulla strada statale 16 Adriatica tra Foggia e San Severo. I due venditori ambulanti si stavano recando al lavoro con un collega, rimasto ferito nello stesso impatto.

A cura di Antonio Palma

screen da L'Immediato

Giornata di sangue sulle strade foggiane. Due trentenni sono morti oggi a seguito di un terribile incidente stradale avvenuto nelle prime ore di lunedì 28 ottobre sulla strada statale 16 Adriatica. La tragedia nella primissima mattinata, poco dopo l’alba, tra Foggia e San Severo, al bivio di Ripalta, nel territorio del comune di Lesina, mentre i due si stavano recando al lavoro con un collega, rimasto ferito nello stesso impatto.

Le due vittime e il ferito viaggiavano su un autocarro e stavano andando al lavoro quando, per motivi ancora tutti da chiarire, il mezzo ha sbandato improvvisamente e si è schiantato contro il guardrail sulla destra. Un impatto violento che ha distrutto la parte anteriore sinistra dell’autocarro e non ha dato scampo a due degli occupanti.

Le vittime sono due uomini, avevano 31 e 33 anni, uno di Torremaggiore, sempre nel Foggiano, e uno originario della Sierra Leone. Lavoravano come venditori ambulanti e stavano andando proprio al lavoro quando l’autocarro sul quale viaggiavano si è schiantato contro il guardrail. All’arrivo dei soccorsi sul posto, purtroppo per loro era troppo tardi ed è stato possibile solo accertare il decesso.

Soccorso e trasportato in ospedale da un’ambulanza del 118, invece, il terzo uomo coinvolto, che era probabilmente alla guida. Il ferito è ricoverato all'ospedale di San Severo ma non sarebbe in pericolo di vita.

Oltre ai sanitari, sul posto, al km 624 della Statale, sono accorsi anche i vigili del fuoco, che con un’autogrù hanno dovuto sollevare l’autocarro incastrato, le forze dell’ordine e le squadre dell’Anas per la gestione del traffico e per consentire il ripristino della regolare viabilità. A causa dell’incidente, infatti, è stato necessario istituire un senso unico alternato di marcia lungo il tratto.