Auto schiacciata tra due tir in coda sulla statale, Antonio trovato morto nella vettura accartocciata L'incidente stradale sulla strada statale 115 a Sciacca, in provincia di Agrigento. Inutili i soccorsi per la vittima, il 48enne Antonio Araca, residente in provincia di Messina. Ferito gravemente anche un camionista.

A cura di Antonio Palma

Tragedia sulla strada statale 115 a Sciacca, in provincia di Agrigento, un automobilista è morto in maniera tragica a seguito di un terribile incidente stradale in cui la sua vettura è rimasta letteralmente schiacciata tra due camion in coda. Il dramma nella mattinata di martedì nei pressi della galleria Belvedere dove si era formato un rallentamento a causa di una precedente chiusura della carreggiata. Inutili i soccorsi per la vittima, il 48enne Antonio Araca, residente in provincia di Messina.

Terribile la scena che si è presentata davanti agli occhi dei primi soccorritori giunti sul posto. La vettura di Araca è rimasta letteralmente stritolata tra due grossi camion, che la precedevano e seguivano lungo lo stesso senso di marcia, ed era irriconoscibile. Difficilissime per i vigili del fuoco le operazioni per estrarre il corpo ormai senza vita dell’automobilista, unica persona nel mezzo.

Vista la gravità dell’incidente stradale, dalla centrale operativa del 118 era stato fatto alzare in volo un elicottero di soccorso da Caltanissetta, atterrato poco dopo a pochi metri dal luogo della tragedia, ma purtroppo non ha potuto fare nulla per la vittima. Soccorso e trasportato in ospedale invece uno dei camionisti coinvolti nello schianto. L’uomo è rimasto ferito gravemente ed è stato trasportato in elisoccorso a Palermo ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto, oltre a sanitari e pompieri, anche le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica del sinistro stradale mortale. Secondo quanto stabilito finora, lungo la strada vi erano molti rallentamenti perché l'arteria era stata riaperta da poco dopo essere stata interdetta al traffico a causa di una fuga di gas. Per permettere i soccorsi, i rilievi del caso e la rimozione dei mezzi, la statale 115 è rimasta chiusa fino al tardo pomeriggio.

La tragedia e la morte di Antonio Araca hanno sconvolto la comunità di Longi, in provincia di Messina, dove l’uomo viveva con compagna e una figlia. Tanti i messaggi di cordoglio e ricordo del 48enne che lavorava come geometra in una ditta ma che per anni era stato tra i gestori di un parco avventura.