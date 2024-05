video suggerito

Auto esce fuori strada e si schianta nel nord Barese: morta in ospedale bimba di 8 mesi, ricoverata la madre È morta la bimba di 8 mesi che era rimasta coinvolta in un incidente stradale nel nord Barese mentre si trovava in auto con la mamma, il papà e la sorellina. La madre è stata ricoverata in ospedale in gravi condizioni mentre il papà e la sorella non sarebbero in pericolo di vita. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

È morta la bimba di 8 mesi rimasta coinvolta insieme alla mamma in un incidente stradale avvenuto a San Ferdinando di Puglia, nel nord Barese. La bimba era stata ricoverata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Casa sollievo della sofferenza di San Giovanni Rotondo (Foggia). Qui la piccola era arrivata in elisoccorso con un profondo trauma cranico: le sue condizioni sono state subito definite critiche e nonostante l'impegno dei medici, la bimba non ce l'ha fatta.

Si trova invece all'ospedale di Andria la mamma della piccola vittima. Non sono note le sue condizioni di salute. Stando a quanto finora ricostruito, l'auto sulla quale viaggiavano mamma e figlia stava percorrendo la statale 16 bis quando è uscita di strada finendo contro le barriere. Nell'impatto, mamma e figlia sarebbero state sbalzate fuori dall'abitacolo della vettura. Immediati i soccorsi del 118 che hanno trasportato la bimba in ospedale tramite elisoccorso e ricoverato d'urgenza la madre presso l'ospedale di Andria. Secondo le prime informazioni, il personale medico ha soccorso anche il papà della bimba che in quel momento si trovava alla guida dell'auto. A bordo della stessa macchina vi era anche un'altra figlia della coppia che fortunatamente non avrebbe riportato ferite gravi.

Su quanto avvenuto ora indagano i carabinieri. Il bollettino medico che riguarda le condizioni di salute del papà e della seconda figlia sarebbe buono e secondo i medici i due non sarebbero in pericolo di vita. La bimba di 8 mesi ricoverata all'ospedale Casa sollievo della sofferenza, invece, è morta dopo ore di agonia. Ancora sconosciuta la situazione della mamma, che invece si trova ricoverata di ieri presso l'ospedale di Andria. I medici si stanno prendendo cura di lei mentre le forze dell'ordine stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente.