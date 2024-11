Auto contro muro a Udine: Alexia muore dopo giorni di agonia, stessa sorte della sorella deceduta nel 2019

video suggerito

A cura di Ida Artiaco

È morta dopo sei giorni di agonia Alexia Vecchiato, 22enne che era rimasta vittima di un incidente a Castions di Strada (Udine): la sua auto era finita contro un muro lo scorso giovedì 7 novembre per cause che sono ancora invia di accertamento. Ciò che è certo è che intorno alle 19.30 la ragazza era alla guida della sua vettura quando ne ha perso il controllo e si è schiantata contro il muro di una abitazione, poi si è ribaltata.

Indagini sono in corso per cercare di ricostruire esattamente la dinamica di quanto successo. Alexia, rimasta ferita in modo grave dopo l'impatto, era stata intubata sul posto per poi essere trasportata con urgenza all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, dove tuttavia, nonostante i tentativi dei sanitari, il suo cuore ha smesso di battere nelle scorse ore.

Una tragedia che si tinge di un'amara beffa del destino: solo cinque anni fa, nel 2019, la sorella maggiore, Gaia, è rimasta anche lei vittima di un incidente stradale avvenuto sempre a Castions. Aveva all'epoca 21 anni, la stessa età di Alexia, molto conosciuta insieme alla sua famiglia: amante della danza, insegnava Station Dance Studio&Fitness a Corgnolo di Porpetto.

"Una notizia che non avremmo mai voluto ricevere. Riposa in pace piccola stella, proteggici da lassù e continua a ballare sempre sempre sempre, noi da qui balleremo per te e ti ricorderemo sempre e nel migliore dei modi che potremo. Non sei mai stata una dipendente o “un’insegnante della scuola”, sei da sempre stata parte della scuola, ti è sempre stato detto che eri una figlia, una sorella, una collega, l’unica a cui abbiamo dato le chiavi e con queste incluse quelle del nostro cuore. Ti vogliamo bene e te ne vorremo sempre. Ciao piccolo angelo", si legge sulla pagina social dello Studio.