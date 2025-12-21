Auto con 4 giovani si schianta a Vicenza: nell’incidente morto 19enne, feriti due coetanei e una 17enne

La tragedia si è consumata nella serata di ieri, sabato 20 dicembre, quando l’auto con i quattro ragazzi, per motivi ancora da accertare, ha sbandato improvvisamente schiantandosi contro un muro ad Arcugnano.

Un ragazzo di 19 anni morto e due coetanei e una 17enne feriti, è il tragico bilancio di un terribile incidente stradale mortale avvenuto nelle scorse ore nel territorio del comune di Arcugnano, in provincia di Vicenza. La tragedia si è consumata nella serata di ieri, sabato 20 dicembre, quando l’auto con i quattro ragazzi, per motivi ancora da accertare, ha sbandato improvvisamente schiantandosi contro un muro in via San Bernardino.

Il terribile impatto poco dopo le ore 22:30 quando l’allarme lanciato da passanti e residenti ha fatto scattare una massiccia macchina di soccorsi. Sul posto sono intervenute numerose squadre di vigili del fuoco e dei sanitari del Suem 118, oltre alle forze dell’ordine. Nonostante gli sforzi, però per il 19enne non c’è stato nulla da fare. Il ragazzo residente a Torri di Quartesolo, sempre nel Vicentino, è morto praticamente sul colpo. Il giovane, che sedeva dal lato passeggero, è rimasto bloccato tra le lamiere dell’abitacolo che nella forza dell’urto si è deformato.

I pompieri hanno dovuto lavorare a lungo con cesoie e divaricatori idraulici per aprirsi un varco nella struttura del mezzo e arrivare alla vittima. Un’operazione molto delicata anche perché la vettura era alimentata a GPL e vigili del fuoco hanno dovuto monitorare costantemente l’impianto per evitare incendi improvvisi.

Soccorsi e trasportati con codice di media gravità al pronto soccorso dell’ospedale San Bortolo di Vicenza anche gli altri tre occupanti del mezzo, tutti feriti e sotto shock ma fortunatamente nessuno in pericolo di vita. I tre che pare siano riusciti a uscire autonomamente dall’abitacolo, saranno ascoltati nelle prossime ore dai carabinieri che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica del sinistro mortale effettuando anche i rilievi sul posto.

Al momento sembrerebbe un incidente autonomo che non ha coinvolto altri veicoli. Uno dei giovani al volante dell’utilitaria ha perso il controllo del mezzo schiantandosi frontalmente contro il muro di recinzione di un’abitazione del posto.