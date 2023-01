Attentati alle ambasciate italiane in favore di Cospito, la Procura indaga per terrorismo Danneggiamento e incendio aggravati dalle finalità di terrorismo: questi i reati ipotizzati dalla Procura di Roma dopo gli attacchi alle sedi diplomatiche italiane a Barcellona e Berlino.

A cura di Gabriella Mazzeo

Danneggiamento e incendio aggravati dalle finalità di terrorismo: sono questi i reati ipotizzati dalla Procura di Roma. I fascicoli sono stati aperti dopo gli atti vandalici contro le sedi del consolato italiano a Barcellona e contro l'auto di un funzionario dell'ambasciata italiana a Berlino.

Secondo quanto finora ricostruito, un gruppo di matrice anarchicaavrebbe sfondato la porta a vetri del palazzo di Barcellona e imbrattato un murale dello scultore Josep Maria Subirachs con le scritte in catalano "Estat Italia assasin" e "Llibertat Cospito". Incendiata, inoltre, la vettura di un funzionario della capitale tedesca. Gli attacchi sarebbero a sostegno di Alfredo Cospito, il 55enne detenuto in regime di 41 bis che sta portando avanti lo sciopero della fame.

Cospito è stato accusato di aver gambizzato nel 2012 l'amministratore delegato di Ansaldo Nucleare, Roberto Adinolfi. Secondo la giustizia, il 55enne è anche l'autore dell'attacco alla Scuola allievi Carabinieri di Fossano: tra il 2 e il 3 giugno del 2006 aveva piazzato due ordigni esplosivi nei pressi della struttura.

Indagano sui recenti attacchi alle ambasciate italiane gli agenti della Digos e i carabinieri del Ros. I procedimenti sono all'attenzione dei magistrati dell'antiterrorismo.

Le proteste in Italia

A Roma le protese in favore di Cospito hanno portato allo scontro con la polizia in piazza Trilussa. In piazza, secondo quanto reso noto, un gruppo anarchico che ha portato con sé striscioni a favore del 55enne. I manifestanti hanno provato a forzare il cordone dei poliziotti nel tentativo di far partire un corteo per le strade della città. Circa 150 persone in piazza, stando alle informazioni diffuse, che però non sono riuscita a sfilare per le vie di Roma.

Secondo la polizia, durante gli scontri vi sarebbero stati lanci di bottiglie, sedie e tavolini contro i blindati delle forze dell'ordine che hanno risposto con i lacrimogeni. Ferito un agente trasferito in ospedale per accertamenti dopo una ferita alla testa: le sue condizioni non erano gravi.