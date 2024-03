Assunzioni Anas in tutta Italia per 42 posti di lavoro a tempo indeterminato: requisiti e come candidarsi L’Anas assume 42 persone come Ispettore Opere D’Arte nelle varie sedi regionali dell’azienda sparse per l’Italia. Per candidarsi serve una laurea in Ingegneria Civile e abilitazione professionale ma tra i requisiti è obbligatoria anche una esperienza pregressa pluriennale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nell’ambito di un nutrito programma di nuove assunzioni, l’Anas ha annunciato il via alle candidature per 42 posti di lavoro a tempo indeterminato riservati a ingegneri che andranno poi a ricoprire i ruoli di Ispettore Opere D'Arte nelle varie sedi regionali dell’azienda sparse per l’Italia. Per candidassi bisogna presentare la propria domanda e il curriculum online sul sito dell’Anas. Le figure ricercate sono persone laureate in Ingegneria Civile con relativa Iscrizione all’Albo e abilitazione professionale e con pregressa esperienza nel settore nella progettazione e realizzazione di opere civili.

Quali sono i profili richiesti: ispettore di opere d’arte senior e junior

I profili attualmente richiesti da Anas per le assunzioni sono Ispettore di opere d’arte senior e junior, in entrambi i casi ci sono 21 posti da assegnare. Per quanto riguarda l’Ispettore di opere d’arte senior, Anas ricerca questa figura professionale per le proprie strutture Territoriali in Puglia, Toscana, Umbria, Veneto, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte e Valle d'Aosta. Stessa figura ricercata anche per le sedi specifiche di Palermo, Catania, Sassari e Cagliari. Il termine ultimo per presentare la candidatura è il 12 maggio.

Per quanto riguarda l’Ispettore di opere d’arte junior, la figura professionale andrà a ricoprire i posti per le Struttura territoriali di Molise, Toscana, Umbria, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Basilicata, Campania, Calabria, Lombardia, Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, Piemonte, Marche, Liguria, Lazio, Emilia Romagna, Abruzzo e Puglia. Il termine ultimo per presentare la candidatura in questo caso è il 2 aprile.

Leggi anche Concorso assistente amministrativo a tempo indeterminato 2024: bando online del ministero della giustizia

Quali sono i requisiti e le competenze richieste

In tutti i casi bisogna avere una laurea magistrale in Ingegneria Civile con Iscrizione all’Albo e abilitazione professionale. Inoltre è richiesta padronanza del pacchetto Microsoft Office, di Autodesk Autocad e Primus e Conoscenza della normativa tecnica di settore e del Codice dei Contratti pubblici. Per il profilo Junior, è necessaria anche una esperienza di almeno 2 anni maturata nella progettazione e realizzazione di opere civili e/o nella progettazione e gestione di sistemi di monitoraggio strutturale di ponti e viadotti, e/o nelle attività di direzione lavori, nell’ambito di nuove opere e/o della manutenzione straordinaria. Esperienza di almeno 4 anni negli stessi compiti per il profilo Senior.

Come candidarsi nella sezione Lavora con noi

Per partecipare alla selezione dei posti di lavoro in Anas bisogna presentare la propria candidatura sulla sezione “Lavora con noi” del sito web dell’azienda, attraverso la quale si può inserire il curriculum vitae ed effettuare successivi aggiornamenti. Per procedere ci si dovrà registrare con un proprio account. Le domande pervenute attraverso la compilazione del form alimentano una banca dati che viene costantemente aggiornata.

Quali sono le mansioni e dov'è il luogo di lavoro

La figura professionale ricercata dovrà svolgere lavoro di pianificazione ed effettuazione delle attività di ispezione delle opere d’arte, nell’area di competenza e il coordinamento delle ispezioni condotte da ditte esterne. In coordinamento con il Responsabile MP e il Capo Centro, gli ispettori definiscono le priorità e la programmazione degli interventi. Conducono inoltre l’esame degli esiti, il caricamento dei dati negli archivi digitali e nei sistemi aziendali (Soawe, Bms).

Quanto guadagna un ispettore di opere d'arte senior e junior

I candidati scelti per il ruolo di ispettore di opere d'arte junior verranno inquadrati nel profilo professionale B di Assistente Tecnico mentre per il ruolo di ispettore di opere d'arte Senior il contratto è quello del Profilo Professionale: A1 – Tecnico Professionale. Le sedi di incarico sono quelle scelte durante la domanda. L’Anas darà priorità ai candidati che hanno la residenza nella Regione in cui è situata la sede di lavoro. Il Contratto è quello collettivo nazionale di lavoro 2022-2024.