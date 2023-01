Assisi, 24enne muore colpito al petto da un proiettile durante una battuta di caccia Davide Piampiano, un ragazzo umbro di 24 anni, è morto nel pomeriggio di ieri nei boschi vicino ad Assisi, dove stava partecipando a una battuta di caccia.

A cura di Davide Falcioni

La tragedia si è consumata in zona Fosso delle Carceri, nei pressi del monte Subasio. Stando a quanto accertato il giovane stava partecipando a una battuta di caccia al cinghiale quando è stato raggiunto da un colpo di fucile in pieno petto. A quanto pare il 24enne era completamente solo, sebbene la caccia al cinghiale venga abitualmente organizzata da squadre.

A dare l'allarme, chiamando un'ambulanza, sono stati alcuni residenti della zona. Quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto, tuttavia, per il 24enne non c'era già più nulla da fare: la salma è stata trasportata all’obitorio dell’ospedale di Perugia. Dovrebbe essere sottoposta ad autopsia perché sono ancora molti o dettagli da chiarire.

Non è ancora chiaro, in particolare, se il colpo sia partito accidentalmente dal suo fucile o se sia stato esploso da un altro cacciatore che poi non ha prestato soccorso. Per nulla facile il recupero del cadavere, considerando la zona impervia dove si è consumata la tragedia. Sul posto oltre ai carabinieri sono intervenuti gli uomini del Nucleo Alpino Speleologico e i sanitari del 118.

Come ricorda il Corriere dell'Umbria Davide Piampiano era molto conosciuto ad Assisi. Partecipava attivamente al Calendimaggio con la parte de Sopra e aveva giocato a calcio. La sua famiglia è titolare di due attività ricettive e di ristorazione. Chi lo conosceva lo descrive come un giovane molto tranquillo, socievole e allegro. La notizia della sua scomparsa ha comprensibilmente suscitato forte sgomento in città, e sono in molti a chiedersi se ad ucciderlo sia stata una fatalità oppure l'omissione di soccorso da parte di un altro cacciatore.