Attualità
video suggerito
video suggerito

Assalto al 118 a Foggia: scooter lancia un liquido sull’ambulanza, si ipotizza sia infiammabile

A Foggia, due giovani su uno scooter hanno lanciato un liquido – forse infiammabile – contro un’ambulanza del 118 parcheggiata in zona Macchia Gialla. L’episodio, avvenuto venerdì dopo un’aggressione ai soccorritori, è ora al centro delle indagini della polizia.
Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora
A cura di Davide Falcioni
0 CONDIVISIONI
Immagine

Un inquietante episodio si è verificato in zona Macchia Gialla, quartiere residenziale di Foggia. Due giovani a bordo di uno scooter si sono avvicinati a un’ambulanza del 118, parcheggiata nei pressi di una postazione di servizio non recintata, e hanno lanciato contro il mezzo un liquido di natura ancora sconosciuta.

L’episodio, avvenuto venerdì scorso, è legato al complicato intervento in cui la stessa squadra di soccorso era stata aggredita dai parenti di una donna poi deceduta. Le indagini, affidate alla polizia, puntano ora a chiarire se il gesto possa costituire un atto intimidatorio e, soprattutto, a determinare la composizione del liquido, che potrebbe essere infiammabile.

Gli agenti stanno visionando le immagini delle telecamere presenti nella zona per identificare i responsabili. L’ambulanza, secondo quanto riportato dall’Ansa, si trovava ferma lungo l’asse stradale principale quando è stata colpita.

Leggi anche
Si sente male dopo aver visto la madre morire in casa: stroncato dal dolore davanti i sanitari del 118

Parlando nei giorni scorsi a Repubblica, un operatore del 118 che aveva assistito alla scena aveva spiegato che già all’arrivo della prima ambulanza, i familiari della donna soccorsa si erano mostrati agitati e ostili. "Abbiamo fatto tutto il possibile, ma nonostante le manovre rianimatorie la donna non ce l’ha fatta. Poi la furia: minacce, urla, oggetti lanciati, e noi bloccati dentro la casa, senza poter uscire". L’aggressione è avvenuta nel pomeriggio di venerdì 17 ottobre, quando due ambulanze – una da Foggia e una da Cerignola, entrambe senza medico a bordo – erano intervenute per soccorrere una paziente oncologica in arresto cardiaco. Nonostante i tentativi di rianimazione, la donna era deceduta. A quel punto, i familiari, in preda alla rabbia e alla disperazione, si erano scagliati contro i soccorritori: calci, pugni, minacce di morte e lanci di oggetti dai balconi, tra cui vasi e pietre.

Come ricorda il quotidiano L'Immediato quello di venerdì scorso è stato il dodicesimo episodio di violenza contro personale sanitario registrato nel Foggiano da gennaio a ottobre 2025. Nel 2024 i casi erano stati 17, nel 2023 erano stati 18.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Autista ucciso a Rieti, indagini su ultras di estrema destra: assalto organizzato nelle chat
Aperta inchiesta per omicidio volontario
Così un gruppo di ultras ha ucciso l'autista Raffaele Marianella
Chi era l'autista 65enne ucciso con sassi e mattoni
Rieti, lancio di sassi contro il Pulmann del Pistoia Basket
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views