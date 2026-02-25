Assalto a ditta orafa nel Vicentino, ruspa per abbattere i cancelli e strade bloccate: spariti oro e gioielli

Il colpo in una ditta orafa di Camisano Vicentino all’esterno della quale la banda di malviventi ha piazzato camion e mezzi per bloccare la strada e coprirsi la fuga dopo aver abbattuto cancelli e portoni con una ruspa.

Assalto da film nelle prime ore di oggi, mercoledì 25 febbraio, in una ditta orafa di Camisano Vicentino dove una banda di malviventi ha abbattuto cancelli e portoni di ingresso del capannone arraffando oro, gioielli e preziosi che si trovavano nei laboratori prima di scappare indisturbata.

Il colpo è avvenuto prima dell'alba di mercoledì, intorno alle 4, con un'azione che sembra essere stata ben studiata dai malviventi. In azione diverse persone che hanno raggiunto l'area a bordo di più mezzi coprendosi anche la fuga con svariati blocchi stradali e gettando chiodi a terra nel tipico stile delle rapine ai portavalori.

Nel mirino dei ladri la ditta Facco Corporation, in via dell'Artigiano, nella zona industriale di Camisano. Qui con una grossa ruspa hanno abbattuto prima i cancelli esterni e poi il portone di ingresso blindato per accedere al laboratorio dove vengono realizzati i gioielli e dove erano sicuri di trovare metalli preziosi come oro e monili già parzialmente assemblati.

All'esterno invece sono stati piazzati camion e furgoni di traverso nelle strade attorno all'azienda per impedire l'intervento delle forze dell'ordine, che sono accorse in poco tempo sul posto dopo l'allarme scattato nell'azienda, e coprirsi la fuga in un eventuale inseguimento. A loro arrivo la banda si era già dileguata ma i carabinieri di Vicenza sono già sulle tracce dei malviventi.

Sul posto sono stati effettuate tutti i rilievi sui mezzi e sulla ruspa abbandonata in cerca di indizi e si stanno analizzando ora tutti i video delle telecamere di sorveglianza della zona per cercare di ricostruire la dinamica esatta ed eventuali elementi utili a identificare la banda.

Ancora da quantificare il bottino sottratto dai laboratori della ditta orafa ma comunque i ladri che hanno agito repentinamente non hanno avuto accesso al caveau dove vengono custoditi i preziosi più importanti e di valore.