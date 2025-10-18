Assaltano bancomat in Salento facendolo esplodere, poi fuggono col bottino: la banda ripresa da un residente

Un gruppo criminale ha assaltato il bancomat Monte dei Paschi di Arnesano durante la notte, portando via un cospicuo bottino. I malviventi sono fuggiti in auto, ma un residente è riuscito a riprendere la rapina con il cellulare.

Lo sportello bancomat della Monte dei Pachi di Siena di Arnesano è stato assaltato da alcuni malviventi che hanno utilizzato la tecnica della "marmotta" che consiste nell'inserimento di un gas nelle fessure della struttura automatica. Lo sportello è esploso poco dopo e i ladri sono riusciti a fuggire con il bottino, ancora non quantificato.

Mentre le autorità lavorano per capire quanto siano riusciti a portare via i ladri, si cerca di risalire tramite le telecamere di videosorveglianza all'identità dei malviventi, fuggiti a bordo di un'Alfa Giulietta nera. I danni alla struttura per il prelievo del denaro sono stati ingenti e per ricostruire i fatti sarà necessario continuare a indagare.

Sul caso lavorano i carabinieri che hanno anche acquisito le immagini delle telecamere. In un video divenuto virale, si vede il gruppo di malviventi con gli sportelli dell'auto spalancati mentre inserisce il gas all'interno dello sportello del denaro.

Il filmato sembra essere stato girato da un residente della zona, che con il telefonino ha ripreso da lontano l'accaduto. Gli abitanti del quartiere saranno ascoltati nei prossimi giorni per fornire la propria testimonianza in merito a quanto accaduto in piena notte ad Arnesano. Qualsiasi dettaglio può essere utile a risalire all'identità della banda criminale, fuggita in auto a tutta velocità, così come si vede nel filmato.

Le autorità hanno pregato tutti di riferire di eventuali sospetti o informazioni non ancora nelle mani delle forze dell'ordine. Mentre si lavora per raccogliere i racconti di chi abita nel quartiere, si continuano le indagini anche sul fronte dei filmati delle telecamere delle attività commerciale e in questo caso dei video realizzati dai privati cittadini.

Il filmato girato con il cellulare da uno dei residenti affacciato al suo balcone, infatti, potrebbe essere importante per risalire all'identità della banda, ancora sconosciuta.