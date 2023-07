Arriva la Luna Piena in Acquario il 1 agosto 2023: tensioni emotive e voglia di ribellarsi alle regole Il 1 agosto 2023 brilla in cielo la Luna piena nel segno dell’Acquario, intorno alle 20.30. Questa fase lunare di grande forza porterà a lottare per i propri ideali e per l’accettazione delle singole personalità di ciascuno, senza che si debbano conformare. I segni più toccati saranno Toro, Leone, Scorpione e l’Acquario stesso.

Il 1 agosto 2023 ci sarà la Luna Piena in Acquario, con la Luna opposta al Sole in Leone; il plenilunio si verificherà intorno alle 20:30. Come sempre accade nella fase lunare della Luna piena si hanno momenti di particolare tensione emotiva: i sentimenti sembrano ribollire nel nostro cuore ed è davvero difficile cercare di contenerli. Per questo, proprio in questa fase siamo spesso portati a buttare fuori tutto quello che si aggira nella nostra parte più profonda.

Con la Luna in Acquario che si scontra con il Sole il Leone, sembra proprio esserci una messa in discussione di quelle che sono le nostre idee e i nostri bisogni indipendenti, sfondando quindi la tradizione e il conformismo. Ad essere più coinvolti in questa piccola ribellione saranno i segni fissi: Toro, Leone, Scorpione e Acquario che in questo periodo sono anche molto sollecitati da altri pianeti come Giove e Urano. Infine, anche questo plenilunio è conosciuto con un nome che deriva dalla antica tradizione dei nativi d'America ed è "Luna Piena dello Storione".

Il significato della Luna Piena in Acquario di martedì 1 agosto 2023

Questa Luna piena in Acquario di martedì 1 agosto 2023 avviene contemporaneamente all'opposizione di Mercurio con Saturno. Anche questo aspetto ha proprio a che fare con la rottura delle regole e il bisogno di scontrarsi con tutto ciò che è legge, istituzione e tradizione. Sempre insieme all'opposizione di Sole e Luna nello stesso giorno ci sarà anche il trigono perfetto tra Marte e Giove. Dove Giove è un altro pianeta che ha a che fare con il dialogo, il linguaggio e l'espressione personale, Marte simboleggia le energie ma anche la capacità di farsi valere.

Questi aspetti contemporanei alla Luna piena in Acquario amplificano da un lato il desiderio di non sentirsi più costretti da regole di alcun tipo e dall'altro la grande capacità di far valere le proprie ragioni. Non dimentichiamoci che l'Acquario, segno che ospita la Luna piena, è il segno zodiacale legato all'anti convenzione, alla novità e all'individualità personale che fa valere la propria particolarità.

Gli effetti della Luna Piena in Acquario su tutti i segni zodiacali

Ecco quali saranno gli effetti della Luna Piena in Acquario su tutti i segni zodiacali.

Ariete

Ti senti stimolato e spinto dalla Luna piena ad andarti a prendere quello che desideri, senza ascoltare i consigli e le ammonizioni altrui. Testardo sì ma questa volta fiero di esserlo.

Toro

Tra Urano nel tuo segno zodiacale e Giove così sollecitato da Marte coraggioso, direi che con questa Luna piena è arrivato il momento di dire ad alta voce quello che pensi, a costo di rompere anche temporaneamente qualche situazione di stabilità.

Gemelli

Questa Luna piena ti sollecita positivamente e va a rendere ancora più impulsivo il tuo carattere di questi giorni.

Cancro

I valori di questa Luna piena non ti rispecchiano particolarmente, ma senti che questa volta potrebbero insegnarti qualcosa.

Leone

Nonostante questa sia l'estate della dolce Venere nel tuo segno zodiacale, direi che questa Luna piena potrebbe portarti a lottare per quello che hai compreso essere davvero il tuo sogno di benessere.

Vergine

Questa Luna piena rompe tutti gli schemi e tutti gli indugi, anche per una costante determinata come te.

Bilancia

Sarai positivamente sollecitata da questa fase lunare, perché aprirà domande su quanto tu abbia realmente voglia di seguire le regole e quanto invece non lo faccia per abitudine.

Scorpione

Occhio, perché oggi sarà davvero facile farti uscire dalla bocca tutto quello che pensi e provi, senza che alcun senso della diplomazia o del contegno possano frenarti.Conoscendoti però ci hai pensato a sufficienza.

Sagittario

Questa Luna piena in Acquario ti rende ancora più libero, prima di tutto però per adesso nei pensieri. Quanto ai fatti sei alla ricerca di coccole.

Capricorno

Questa Luna piena nel segno dell'Acquario non ti toccherà molto, perché sei decisamente concentrato su quelle che sono le tue solide decisioni. Ne approfitterai soltanto per fare un po' più di sesso.

Acquario

Questa Luna piena sarà forse l'apice di un'estate che ti vede decisamente tormentato. Tu sei abituato ai colpi di scena e cambi di rotta ma questa volta c'è dell'emotività in più che potrebbe un po' scuoterti.

Pesci

Diciamo che non è il periodo migliore per prendere delle decisioni, ma comunque questa Luna piena farà venire fuori quelli che sono i tuoi reali bisogni.Facci caso.