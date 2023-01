Arriva in ospedale con forti dolori addominali, Antonella muore durante l’operazione: disposta autopsia Una donna di 53 anni è morta durante un intervento chirurgico a Caltanissetta. Dopo l’esposto dei famiglia, la procura ha disposto l’autopsia che sarà effettuata domani: la donna era giunta in pronto soccorso il 5 gennaio con forti dolori addominali.

A cura di Chiara Ammendola

Antonella Geraldi

La procura di Caltanissetta ha diposto l'autopsia sul corpo di Antonella Geraldi, la donna di 53 anni morta lo scorso 6 gennaio durante un intervento chirurgico effettuato all'ospedale Sant'Elia della città siciliana. L'esame sarà effettuato domani alle 14.30 nel medesimo nosocomio dal medico legale Giuseppe Ragazzi di Catania, così come disposto dal pm Dario Bonanno.

L'autopsia servirà infatti a fare luce sulle cause del decesso della donna giunta in ospedale il 5 gennaio a causa di forti dolori addominali. Secondo quanto ricostruito finora, dopo essere stata sottoposta agli accertamenti del caso ed essere stata visitata dal medico di turno, la 53enne è stata portata in reparto per essere operata.

I famigliari chiedono di fare luce sull'accaduto

A ricostruire le fasi di quei momenti concitati sono stati poi i famigliari di Antonella che, dopo la morte della loro cara, hanno deciso di sporgere denuncia. Sono stati loro a raccontare che la donna prima del ricovero in Chirurgia era stata sottoposta prima a una tac e poi a una radiografia all'addome. Esami che evidentemente avevano evidenziato una qualche patologia che andava immediatamente curata con un intervento chirurgico.

I medici, sempre secondo il racconto dei familiari, avevano comunicato che sarebbe stata operata il 5 pomeriggio, cosa che non è poi avvenuta. La 53enne è stata infatti sottoposta all'operazione solo il giorno dopo, ma durante l'intervento all'addome si sarebbero verificate delle complicanze e la paziente è poi deceduta. I familiari, assistiti dagli avvocati Giuseppe Panepinto e Massimo Dell'Utri, chiedono di fare luce sul decesso.