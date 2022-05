Corruzione, arrestato il sindaco Luigino Dellerba: aveva appena intascato una busta con 2mila euro Corruzione. Con questa accusa è stato arrestato il sindaco ligure di Aurigo, Luigino Dellerba. Con lui anche l’imprenditore edile Vincenzo Speranza che aveva appena ceduto al primo cittadino una busta con duemila euro.

A cura di Chiara Ammendola

Aveva appena ricevuto da un imprenditore locale una busta contente duemila euro, soldi necessari, secondo gli inquirenti, a favorire l'impresa nell'assegnazione diretta di alcuni lavori pubblici. Per questo Luigino Dellerba, 65 anni, sindaco di Aurigo, piccolo comune ligure della provincia di Imperia, è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Imperia insieme all'imprenditore edile Vincenzo Speranza, titolare di Edilcantieri Costruzioni Srl di Imperia.

I militari li hanno arrestati questa mattina in un blitz scattato dopo le 8: i due sono stati colti in flagranza di reato dopo la consegna della busta a Dellerba, ex vicepresidente della Provincia di Imperia e attuale consigliere provinciale di area centrodestra). La busta contente 2 mila euro in contanti sarebbe, secondo quanto ricostruito dai militari, il prezzo pagato presumibilmente per l'agevolazione dell'impresa nell'assegnazione diretta di alcuni lavori pubblici per un importo ‘sottosoglia' superiore ai 100mila euro.

Il reato contestato è quello di corruzione. Dopo il fermo dei due due sarebbero scattate anche le perquisizioni ai rispettivi domicili e presso gli uffici comunali. L'indagine è coordinata dal procuratore di Imperia, Alberto Lari. Al momento non si conosce ancora il tipo di custodia cautelare che verrà applicata.

(Notizia in aggiornamento)