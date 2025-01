video suggerito

Arrestato a Crotone trafficante di esseri umani latitante dal 2023: era vicino alla Questura L'uomo di 42 anni ritenuto a capo del gruppo criminale nigeriano "Arrow Baga – Supremes Vikings" attivo da anni in Francia è stato arrestato dalla Polizia a Crotone: era latitante dal 2023, quando si era sottratto alla cattura dopo una condanna a 10 anni.

A cura di Susanna Picone

È stato arrestato a Crotone un trafficante di essere umani, latitante, ritenuto a capo di una associazione criminale nigeriana denominata "Arrow Baga – Supremes Vikings". L'uomo A.D., di 42 anni, è stato individuato e fermato dai poliziotti dell'Ufficio immigrazione e della Squadra mobile crotonese in esecuzione di un mandato di arresto europeo: lo cercavano dal 2023, quando si era sottratto alla cattura dopo una condanna a 10 anni emessa dal Tribunale di Marsiglia per associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, estorsione e violenza sessuale.

Secondo quanto è stato comunicato, l’arresto del 42enne è avvenuto nell'ambito dell'attività di intensificazione del contrasto all'immigrazione clandestina disposta dal questore di Crotone Renato Panvino. A individuare l’uomo sono stati i poliziotti da tempo impegnati in servizi specifici di contrasto volti a disarticolare organizzazioni criminali dedite al favoreggiamento dell'immigrazione in Italia: il latitante era nei pressi della Questura di Crotone, dove abitualmente sostano stranieri in attesa di regolarizzare le loro posizioni. Quando ha visto i poliziotti ha mostrato segni di insofferenza cercando di allontanarsi per eludere un eventuale controllo.

Ed è a quel punto che, insospettiti dal suo atteggiamento, gli agenti gli hanno intimato l'alt e lo hanno fermato per i controlli del caso. Così hanno scoperto che era latitante dopo la condanna in Francia e che era il leader di un gruppo criminale i cui componenti si sono resi responsabili di vari reati, quali tratta di esseri umani, estorsioni, furti, sfruttamento della prostituzione e violenze sessuali anche attraverso l'utilizzo di armi.

L'uomo è stato quindi arrestato ai fini dell'estradizione e portato in carcere a disposizione della Corte d'appello di Catanzaro.