Arezzo, due ragazzine di 12 anni investite sulle strisce pedonali all'uscita da scuola: sono gravi L'incidente è avvenuto a Marciano della Chiana, nell'Aretino, intorno alle 16 di oggi, 22 marzo. A travolgere le due giovani studentesse una donna di 62 anni che si è subito fermata a prestare soccorso.

A cura di Biagio Chiariello

Immagine di repertorio

Grave incidente oggi pomeriggio, 22 marzo a Marciano della Chiana, in provincia di Arezzo. Due ragazzine di 12 anni sono state investite all'uscita da scuola, subito dopo il suono dell'ultima campanella del pomeriggio, poco dopo le 16. Pare siano state travolte mentre attraversavano sulle strisce pedonali.

Immediatamente soccorse, sono state trasportate in gravi condizioni – codice 3 – all'ospedale Meyer di Firenze con l'elisoccorso Pegaso. Sul posto sono intervenute tre ambulanze e le forze dell'ordine. Secondo le prime informazioni, le due giovanissime avrebbero riportato vari traumi e fratture, ma non sarebbero in pericolo di vita.

Alla guida dell'auto che le ha travolte c'era una donna di 62 anni, che si è fermata dopo essersi accorto di quello che era successo e ha allertato i soccorsi per le due 12enni ferite. Avrebbe spiegato di essere stata abbagliata dal sole e di non essersi accorta delle due ragazzine.

Le studentesse frequentano una scuola media della zona.

Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine coi carabinieri, mentre per i soccorsi sanitari oltre a Pegaso il 118 ha inviato le ambulanze infermierizzate dell'Avis di Foiano della Chiana e della Misericordia di Monte San Savino.

